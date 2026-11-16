Лидер испанской оппозиции пообещал провести аудит государственных счетов

Politico: Фейхоо пообещал провести аудит государственных счетов Испании

Tекст: Игорь Иножарский

В первые 100 дней своего премьерства лидер оппозиции намерен поручить Главному контрольному управлению государства провести полный аудит национальных счетов, пишет Politico.

«Я не верю этим данным», – подчеркнул Фейхоо.

Политик выразил недоверие действующему правительству Педро Санчеса и указал на рост государственного долга на 44%. Фейхоо также пообещал снизить подоходный налог с учетом инфляции и отменить налоги на покупку первого жилья в сельской местности.

Кроме того, председатель Народной партии выступил за запрет использования социальных сетей несовершеннолетними до 16 лет и поддержал продление сроков эксплуатации испанских атомных электростанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес начал кампанию по переизбранию в Севилье. В среду тему доступности жилья на фоне всеобщей забастовки назвали центральной в стратегии действующего испанского кабмина. Летом нашествие нелегалов в испанском анклаве Сеута спровоцировало раскол в Европейском союзе.