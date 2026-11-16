Эстония подготовила план переноса правительства в облако на случай оккупации

Tекст: Игорь Иножарский

Эстония разрабатывает новую стратегию устойчивости, которая позволит правительству предоставлять цифровые услуги из-за рубежа в случае оккупации территории республики. Власти планируют перенести работу государственных сервисов в облако при уничтожении дата-центров или присутствии иностранных войск, пишет Politico.

«Теперь мы хотим действительно оставаться в Сети, что бы ни случилось», – заявил Грюнберг. Для этого правительство создает защищенные приложения на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services и в собственном государственном облаке. Система также отправляется в «цифровое посольство» в Люксембурге и другие страны Европы.

Советник по ИТ-архитектуре Минюста Эстонии Аллан Аллмере отметил стремление властей свести к минимуму последствия наихудшего сценария. По его словам, страна намерена сохранить надежный фундамент для восстановления цифрового государства, чтобы не пришлось начинать с нуля. Эстония уже располагает резервной копией данных, включающей реестры граждан и юридический кодекс.

Опасность для цифровых услуг стала очевидной для Таллина после кибератак 2007 года. В связи с этим государство диверсифицирует поставщиков облачных услуг для защиты от сбоев и планирует обеспечить доступность данных на десятилетия вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил подготовить меры на случай закрытия границы с Россией. В прошлом месяце в России начали рассматривать вопрос о строительстве центров обработки данных в Сибири для защиты инфраструктуры. В прошлом году чиновники Евросоюза обсудили смягчение правил обработки персональных данных.