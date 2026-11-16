Финансовый сектор Лондона не поддержал планы Бернема по пересмотру Brexit

Tекст: Игорь Иножарский

Крупные банки, страховщики и управляющие активами в лондонском Сити не намерены активно участвовать в инициативах премьера Британии Энди Бернема по пересмотру отношений с Евросоюзом и потенциальному возвращению в союз. «Мы не собираемся лоббировать или подталкивать это с нашей стороны», – заявил банковский лоббист на условиях анонимности, пишет Politico.

Представители финансового сектора отмечают, что после референдума 2016 года компании уже перестроили свою деятельность под жизнь вне ЕС, перенесли крупные объёмы капитала и сотрудников на континент и вложили значительные средства в подготовку бизнеса. По словам одного из лоббистов, в отрасли «мало желания» вновь проходить через годы политических споров и организационных потрясений ради возможного возвращения Британии в европейские структуры.

Бернем, возглавивший правительство летом, заявлял, что хотел бы увидеть возвращение страны в Евросоюз в течение своей жизни и не исключал присоединения к единому рынку, таможенному союзу или даже полного вхождения в ЕС. На саммите в Брюсселе 20 ноября он рассчитывает согласовать новые соглашения по агропродовольственной торговле, системе торговли выбросами и молодежной мобильности, однако в Сити его заявления пока воспринимают как политическую риторику, а не как реальный план.

Финансовые компании Лондона заявляют, что в целом довольны более гибким британским регулированием и не стремятся возвращаться под брюссельскую нормотворческую систему, тем более что ЕС ранее отказался от «выборочного» допуска британских фирм на свой рынок. Собеседники Politico полагают, что даже возможные выгоды от полного доступа на европейский рынок в будущем вряд ли побудят Сити единодушно выступить за повторный вход Британии в союз, хотя при необходимости отрасль будет готова к диалогу с Минфином.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кабинет министров премьера Британии Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза. В сентябре британская экономика, по оценкам СМИ, получила от вступления в Транстихоокеанское партнерство выгоду около 2,7 млрд долларов при ежегодных потерях от Brexit на уровне 16 млрд долларов. Летом кабинет министров Соединенного Королевства исключил возможность возвращения страны в единый рынок и таможенный союз ЕС в соответствии с предвыборной программой лейбористов.