Politico: Генерал Ванначчи может войти в коалицию с премьером Италии

Tекст: Игорь Иножарский

Среди требований Ванначчи – прекращение всех видов помощи Украине, репатриация 2,4 млн неассимилированных мигрантов и отказ от «Зеленого курса» ЕС, пишет Politico.

Ванначчи подчеркнул, что не претендует на должность в кабинете министров, предпочитая оставаться лидером своей партии. «Я хочу продолжать быть лидером партии, а нельзя делать и то, и другое», – заявил он.

Партия «Национальное будущее» пользуется поддержкой около 7% избирателей, что сравнимо с рейтингами нынешних партнеров Мелони по коалиции – «Лиги» и «Вперед, Италия».

Итальянская оппозиция выразила обеспокоенность возможным вхождением Ванначчи в правительство. Депутат от Демократической партии Лия Куартапелле предположила, что цена такого союза может стать критической для поддержки Украины со стороны Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», построил кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам. В апреле прошлого года СМИ назвали мэра Генуи Сильвию Салис возможной альтернативой премьеру Джордже Мелони на грядущих выборах. В 2025 году Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину.