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    16 ноября 2026, 10:40 • Новости дня

    Пять стран ЕС договорились создать депортационный хаб в Руанде

    Германия и еще четыре страны ЕС выбрали Руанду для центра выдворения мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительства Германии, Австрии, Греции, Дании и Нидерландов в понедельник готовятся объявить о планах направлять отклоненных просителей убежища в депортационный центр в Руанде, сообщили два источника, знакомые с подготовкой соглашения.

    Пять стран Евросоюза – Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды – собираются объявить в Вене о создании депортационного хаба в Руанде для мигрантов, получивших отказ в убежище и исчерпавших все юридические возможности остаться в ЕС, передают два источника, знакомые с планами, пишет Reuters.

    Новая схема стала возможной после принятия в Евросоюзе регламента о возвращении, который ускоряет процедуры выдворения и позволяет странам создавать центры возвращения за пределами блока; власти надеются, что такие хабы станут наглядной демонстрацией жесткого курса на фоне роста антимиграционных настроений и приближающихся выборов в ряде стран.

    Организаторы подчеркивают, что в отличие от свернутого британского плана по Руанде, в рамках инициативы ЕС речь идет только о лицах, чьи апелляции полностью отклонены, однако правозащитники сомневаются в гарантиях: «Какой выход есть у людей, если их права нарушаются, и кто несет ответственность? Если ответственность лежит на европейском государстве, как это будет работать на практике?» – заявила директор по делам ЕС в Датском совете по делам беженцев Селин Мьяс.

    Совет Европы еще летом предупреждал, что подобные центры возвращения несут «значительные риски для прав человека», а критики указывают на слабые доказательства того, что ужесточение депортационных мер реально сокращает миграцию: «Принудительные меры меняют то, как люди путешествуют, а не то, путешествуют ли они. Кто-то делает паузу или меняет маршрут, а контрабандисты адаптируются и повышают цены», – сказал эксперт Центра смешанной миграции Роберто Форин.

    Руанда в последние годы позиционирует себя как принимающую сторону для мигрантов, которых западные государства стремятся выслать: по соглашению с США туда уже начали этапировать до 250 человек, а для возможных трансферов из ЕС могут быть переоборудованы объекты, ранее подготовленные под британскую, но затем признанную незаконной Верховным судом схему, за отказ от которой Кигали запросила у Лондона 66,2 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сирийские мигранты в Германии получили возможность законно оспаривать отмену защитного статуса и откладывать депортацию до трех с половиной лет.

    Власти Уганды заявили о рассмотрении идеи создания центра размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих выдворению из стран ЕС.

    Около 18 европейских стран намеревались обсудить упрощение лишения статуса защиты и последующее выдворение мигрантов.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    13 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Politico: Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько крупных городов Евросоюза обратились к властям с требованием запретить использование сигаретных фильтров из-за их негативного влияния на экологию.

    Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие мегаполисы поддержали инициативу «Нет фильтрам», запущенную муниципалитетом Гааги и одобренную правительством Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В городах отмечают, что окурки стали главной причиной загрязнения улиц. Правила ЕС, обязывающие производителей табака оплачивать уборку окружающей среды, не касаются использованных фильтров. Один из советников администрации Брюсселя заявил, что окурки составляют около 30% всего мусора в столице Бельгии.

    Подавляющее большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – плохо разлагающегося вида пластика. Биоразлагаемые аналоги пока не приобрели популярности.

    Активисты требуют полного запрета фильтров, опасаясь, что частичные меры позволят производителям использовать новые материалы, которые формально не являются пластиком, но остаются такими же вредными для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия допустила возможность запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию.

    В прошлом году в Евросоюзе обсуждали возможность полного запрета сигарет с фильтрами и электронных сигарет.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

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    14 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

    В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

    Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

    В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

    Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

    Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

    В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Евросоюз в январе-сентябре нарастил импорт СПГ из России на 12%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суммарные поставки российского сжиженного природного газа в европейские страны за три квартала составили 6,72 млрд евро, увеличившись почти на 12% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем импорта трубопроводного газа за этот же период вырос на 6% и составил 4,86 млрд евро, передает РИА «Новости». Суммарные поставки российского голубого топлива увеличились на 10%, достигнув 11,59 млрд евро.

    В сентябре закупки сжиженного природного газа снизились на 9% до минимальных с прошлого ноября 498,2 млн евро. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 42%. Поставки по трубопроводам в первый месяц осени выросли на 15% за месяц и на 64% за год, достигнув максимальных с начала 2025 года 782,9 млн евро.

    Общие поставки российского газа в европейские страны по итогам сентября выросли на 5% к августу и в полтора раза к прошлому году, составив 1,28 млрд евро. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта энергоносителей из России, запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам действует с апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза вопреки санкциям увеличили закупки российского сжиженного природного газа до 12,18 млн тонн.

    В июле Европа решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ.

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