Пять стран ЕС договорились создать депортационный хаб в Руанде

Германия и еще четыре страны ЕС выбрали Руанду для центра выдворения мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Пять стран Евросоюза – Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды – собираются объявить в Вене о создании депортационного хаба в Руанде для мигрантов, получивших отказ в убежище и исчерпавших все юридические возможности остаться в ЕС, передают два источника, знакомые с планами, пишет Reuters.

Новая схема стала возможной после принятия в Евросоюзе регламента о возвращении, который ускоряет процедуры выдворения и позволяет странам создавать центры возвращения за пределами блока; власти надеются, что такие хабы станут наглядной демонстрацией жесткого курса на фоне роста антимиграционных настроений и приближающихся выборов в ряде стран.

Организаторы подчеркивают, что в отличие от свернутого британского плана по Руанде, в рамках инициативы ЕС речь идет только о лицах, чьи апелляции полностью отклонены, однако правозащитники сомневаются в гарантиях: «Какой выход есть у людей, если их права нарушаются, и кто несет ответственность? Если ответственность лежит на европейском государстве, как это будет работать на практике?» – заявила директор по делам ЕС в Датском совете по делам беженцев Селин Мьяс.

Совет Европы еще летом предупреждал, что подобные центры возвращения несут «значительные риски для прав человека», а критики указывают на слабые доказательства того, что ужесточение депортационных мер реально сокращает миграцию: «Принудительные меры меняют то, как люди путешествуют, а не то, путешествуют ли они. Кто-то делает паузу или меняет маршрут, а контрабандисты адаптируются и повышают цены», – сказал эксперт Центра смешанной миграции Роберто Форин.

Руанда в последние годы позиционирует себя как принимающую сторону для мигрантов, которых западные государства стремятся выслать: по соглашению с США туда уже начали этапировать до 250 человек, а для возможных трансферов из ЕС могут быть переоборудованы объекты, ранее подготовленные под британскую, но затем признанную незаконной Верховным судом схему, за отказ от которой Кигали запросила у Лондона 66,2 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сирийские мигранты в Германии получили возможность законно оспаривать отмену защитного статуса и откладывать депортацию до трех с половиной лет.

Власти Уганды заявили о рассмотрении идеи создания центра размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих выдворению из стран ЕС.

Около 18 европейских стран намеревались обсудить упрощение лишения статуса защиты и последующее выдворение мигрантов.