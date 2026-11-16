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    16 ноября 2026, 09:56 • Новости дня

    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия

    Reuters: Россия и США выступили против переговоров об автономном оружии

    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представители Соединенных Штатов и России намерены выступить против введения юридически обязательных правил для смертоносных автономных систем вооружений на встрече в Женеве.

    Большинство стран, участвующих во встрече под эгидой ООН, поддерживают начало переговоров о запретах и регулировании автономных вооружений. Однако ведущие военные державы, включая США, Россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, пишет Reuters.

    Развитие искусственного интеллекта стимулировало создание беспилотников, роботов, танков и подводных лодок, способных убивать без участия человека. Такие полуавтономные системы уже применяются на Украине, в Судане и на Ближнем Востоке.

    США предлагают пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению, предпочитая руководящие принципы жестким правилам. Россия публично не заявляла о своей позиции, но ранее сопротивлялась предложениям о юридически обязывающем договоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта. В 2024 году и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об активной работе Украины над повышением автономности беспилотников.

    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза

    Российский гибридный двигатель гсу-10 увеличил время полета дронов в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель самарского предприятия «Аэрокосмические технологии» Андрей Булатов сообщил, что беспилотники с новейшим гибридным двигателем гсу-10 могут находиться в воздухе вдвое дольше аппаратов с обычным электромотором.

    Полностью электрический беспилотник схожего веса способен летать около 30 минут, тогда как новая установка позволит аппарату работать от одного до двух с половиной часов в зависимости от полезной нагрузки, передает ТАСС.

    «При прочих равных БПЛА с гсу-10 летят в два раза дольше дронов с обычным электрическим двигателем», – сказал Булатов.

    Гсу-10 представляет собой двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 120 кубических сантиметров мощностью 12 лошадиных сил и электрическую машину весом 2 кг. Установка получила инжекторную систему питания и электронное зажигание собственной разработки. Презентация прошла в Московском авиационном институте по итогам конкурса Up Great «Гибридный полет», призовой фонд которого составил 270 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о стопроцентной эффективности российских дронов-перехватчиков.

    Также новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников.

    Кроме того, в России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками.

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    16 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    Эксперт назвал мифом заявления о перехвате ракет «Орешник»

    Военный эксперт Степанов назвал мифом перехват «Орешника» системами РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления о возможности перехвата гиперзвуковых ракет «Орешник» западными средствами радиоэлектронной борьбы являются мифом, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    «Перехват гиперзвука – вожделенный миф западного ВПК», – заявил Степанов, комментируя статью The New York Times о системе Lima Quant. По словам эксперта, Украина не способна самостоятельно производить комплексы РЭБ для перехвата баллистического вооружения, передает ТАСС.

    Воздействие на гиперзвуковую ракету маловероятно из-за формирования плазменного облака на финальном этапе полета, которое блокирует инструменты радиоподавления. Кроме того, «Орешник» летит по полетному заданию без необходимости корректировки, поэтому воздействие на навигационное оборудование не принесет результата, пояснил эксперт.

    Ранее украинский военный заявил The New York Times, что система РЭБ Lima Quant якобы отклонила две ракеты «Орешник» во время удара в направлении Киевской области 24 мая 2026 года. Президент Владимир Путин в ответ на это отметил, что ВС России нанесли удары по объектам для проверки результатов, и дроны подтвердили точное попадание разводящихся блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов сообщил об изучении западными разведчиками последствий удара «Орешника» по заводу «Южмаш».

    Реакцию Запада на испытания «Орешника» сочли неадекватной.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков назвал маловероятным перехват «Орешника» западными комплексами ПРО.

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    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    14 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    Россия призвала координировать международные усилия по борьбе с угрозой СВУ

    МИД России назвал кустарные взрывные устройства угрозой мировому сообществу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил о необходимости объединения международных усилий для противодействия самодельным взрывным устройствам.

    Самодельные взрывные устройства представляют серьезную угрозу для международного сообщества и требуют скоординированного противодействия, передает РИА «Новости» сообщение Министерства иностранных дел России.

    «Российская Федерация рассматривает самодельные взрывные устройства (СВУ) в качестве серьезного вызова для международного сообщества и одной из наиболее значимых гуманитарных угроз в современном мире», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    Константин Воронцов на конференции в Женеве отметил непредсказуемость последствий применения таких боеприпасов. По словам дипломата, кустарное производство устройств значительно усложняет процессы их обнаружения и последующей ликвидации.

    Представитель ведомства подчеркнул важность неформального обсуждения проблемы в рамках Конвенции о негуманном оружии. В докладе российской стороны была представлена информация о работе инженерных войск в Лаосе и разработке новых беспилотных систем для поиска мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Воронцов заявил о подготовке ряда неядерных стран Европы к размещению ядерного оружия.

    Также официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Кроме того, внешнеполитическое ведомство сообщило о столкновении глобального режима нераспространения ядерного оружия с серьезными угрозами.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Экипажи кораблей Балтийского флота отработали уничтожение морских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе плановых учений расчеты кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы успешно выполнили задачи по обнаружению и уничтожению безэкипажных катеров условного противника, сообщил Балтийский флот.

    Экипажи малых противолодочных кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров провели тренировку по отражению нападения вражеских надводных дронов, передает ТАСС со ссылкой на флотскую пресс-службу.

    По замыслу маневров командиры получили оперативную задачу остановить атаку нескольких безэкипажных катеров, приближающихся к пункту базирования. После получения вводной моряки оперативно привели корабли в учебно-боевую готовность.

    В ходе практической части расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно выполнили алгоритм обнаружения, сопровождения и ликвидации целей. Для поражения беспилотников применялись артиллерийские установки, крупнокалиберные пулеметы «Корд» и стрелковое оружие.

    Тренировка прошла в строгом соответствии с планом боевой подготовки. В маневрах задействовали около десяти кораблей и катеров, а также свыше 300 военнослужащих флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экипажи кораблей Балтийского флота отработали на учениях под Калининградом отражение атак беспилотников.

    В июле бойцы подразделений охраны провели на полигоне тренировки по противодействию ударным дронам.

    В прошлом году моряки уничтожили условные морские беспилотники из стрелкового оружия в ходе маневров.

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    13 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ и подстанции в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России с помощью беспилотников нанесли удары по сухогрузу с военными грузами для ВСУ под Одессой и электроподстанциям в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Российские войска поразили беспилотниками объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны в Max. В ведомстве уточнили, что в Сумской области поражены электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий по выпуску беспилотников и логистических центров.

    Кроме того, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Черноморск, и два железнодорожных локомотива в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны заявило о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    Во вторник российские военные нанесли удары по четырем электроподстанциям и трем судам с военными грузами для ВСУ в Черном море.

    В понедельник Минобороны сообщило о продолжении ударов по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

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    14 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    Швейцария допустила экспорт оружия в 36 стран в случае вооруженных конфликтов

    Швейцария задумалась над поставками оружия в 36 стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Швейцарии надеются утвердить поправки к закону, допускающие экспорт вооружений в 36 стран даже при их участии в вооруженных конфликтах, заявила официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Франсуаза Чанц.

    Поправки будут вынесены на референдум 29 ноября. Речь идет о 36 странах с аналогичными швейцарским режимами экспортного контроля, передает ТАСС.

    «Разрешать планируется экспорт военного имущества, которое не дает соответствующей стороне в данном конфликте военного преимущества», – пояснила Чанц.

    В ведомстве пояснили, что действующий закон о военных материалах выходит за рамки требований закона о нейтралитете, а ревизия возвращает его к этим рамкам.

    Чанц добавила, что поправки не предполагают автоматизма: заявки будут рассматриваться индивидуально.

    В перечень из 36 стран входят в том числе Германия, Франция, США, Канада и Япония. Новые правила также смягчают условия реэкспорта швейцарского оружия. В Берне допускают, что европейские страны могут в дальнейшем передать закупленное вооружение Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета.

    Также в Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов.

    Кроме того, Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину.

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    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня
    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

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    13 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Королева Нидерландов стала подполковником сухопутных войск

    Королева Нидерландов Максима получила звание подполковника резерва армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Королева Нидерландов Максима завершила программу подготовки резервистов и получила звание подполковника запаса сухопутных войск королевства.

    Супруга монарха принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу на церемонии в городе Бреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Королевский дом.

    «Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск», – говорится в заявлении.

    В начале года Максима добровольно записалась в резервисты и приступила к обучению, которое включало теоретические и практические занятия по освоению базовых навыков.

    Последние этапы подготовки завершились в среду. Теперь она зачислена в Военный дом короля и будет выполнять обязанности штабного офицера в составе Королевской сухопутной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду статс-секретарь Минобороны Нидерландов Дерк Босвейк заявил о начале подготовки женщин-военнослужащих к отбору в спецназ.

    В прошлом месяце наследная принцесса Амалия получила звание сержанта вооруженных сил королевства. В прошлом году кронпринцесса стала первой зачисленной в армию женщиной из королевской семьи.

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    13 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Кампанию по привлечению женщин в ВСУ запустили в Черкасской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черкасской области стартовал набор женщин на боевые должности в ВСУ, инициатором проекта под названием «Рекрутерка» выступил 156-й зенитный ракетный полк ВСУ.

    Организаторы кампании планируют привлекать женщин к выполнению в том числе боевых задач, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Кроме того, армии требуются специалисты для работы в штабах. Речь идет об экономистах, бухгалтерах, делопроизводителях, поварах, кондитерах, IT-специалистах, психологах и медиках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца проходящие службу в рядах ВСУ женщины призвали президента Владимира Зеленского вернуть их к мирной жизни.

    Летом украинская армия развернула агитационную кампанию для привлечения девушек от 18 лет в передовые боевые части.

    Весной женщин в Харьковской области начали забирать на службу в войска с помощью шантажа и угроз.

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