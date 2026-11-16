Президент Кабо-Верде Невеш переизбрался на второй срок

Reuters: Президент Кабо-Верде Невеш выиграл выборы с 63,8% голосов

Tекст: Игорь Иножарский

Действующий глава государства получил 63,8% голосов после подсчета данных с 97% избирательных участков, пишет Reuters. Его главный конкурент, бывший министр юстиции Жоана Роза, набрала 31,6%. Остальные четыре кандидата получили менее 1% голосов каждый.

Бывший министр юстиции признала поражение. «Когда я отправилась в этот путь, я знала, что должна быть готова к любому исходу», – заявила Роза. Она добавила, что ее участие в кампании в качестве первой женщины-кандидата в истории Кабо-Верде поможет достичь большего равенства в обществе.

Невеш пообещал работать на благо всех граждан страны, добиваться повышения заработной платы и бороться с бедностью. Он также обратил внимание на низкую явку, которая составила менее трети от числа зарегистрированных избирателей. Глава государства связал это с мобильностью населения в последние месяцы и предложил модернизировать избирательную систему путем внедрения электронного голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии. Результаты парламентских выборов в Швеции поставили под сомнение из-за жалоб на фальсификации. В сентябре лидер французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала исторической победой результаты выборов в сенат.