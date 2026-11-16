Военный эксперт Степанов назвал мифом перехват «Орешника» системами РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Перехват гиперзвука – вожделенный миф западного ВПК», – заявил Степанов, комментируя статью The New York Times о системе Lima Quant. По словам эксперта, Украина не способна самостоятельно производить комплексы РЭБ для перехвата баллистического вооружения, передает ТАСС.

Воздействие на гиперзвуковую ракету маловероятно из-за формирования плазменного облака на финальном этапе полета, которое блокирует инструменты радиоподавления. Кроме того, «Орешник» летит по полетному заданию без необходимости корректировки, поэтому воздействие на навигационное оборудование не принесет результата, пояснил эксперт.

Ранее украинский военный заявил The New York Times, что система РЭБ Lima Quant якобы отклонила две ракеты «Орешник» во время удара в направлении Киевской области 24 мая 2026 года. Президент Владимир Путин в ответ на это отметил, что ВС России нанесли удары по объектам для проверки результатов, и дроны подтвердили точное попадание разводящихся блоков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов сообщил об изучении западными разведчиками последствий удара «Орешника» по заводу «Южмаш».

Реакцию Запада на испытания «Орешника» сочли неадекватной.

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