Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Ермека Сагимбаева с поста председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Указом главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на освободившуюся должность другим президентским указом назначен генерал-майор Марат Ирменов.
Новый глава КНБ окончил профильный институт в 1996 году. Вплоть до 2025 года он занимал оперативные и руководящие посты в органах национальной безопасности, а с октября 2025 года работал в должности заместителя председателя ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил республики.
В сентябре глава государства утвердил в должности главы оборонного ведомства Айдоса Мырзахметова.
В том же месяце он отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова после гибели военных в Каспийском море.