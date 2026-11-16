ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

Tекст: Ольга Иванова

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.