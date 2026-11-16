Двое россиян получили пожизненный срок за убийство соотечественника в Таиланде

Двое россиян приговорены к пожизненному заключению за убийство в Паттайе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, передает РИА «Новости».

«Оба обвиняемых, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев, признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство Михаила Емельянова и расчленение и захоронение тела убитого в целях сокрытия преступления. Суд приговорил обоих обвиняемых к пожизненному заключению», – сообщили в провинциальном суде города Паттайя.

Близкий к расследованию сотрудник полиции пояснил, что изначально подсудимым грозила смертная казнь. Однако представленная стороной обвинения доказательная база не оставила сомнений в их виновности, после чего мужчины полностью признали вину, избежав высшей меры наказания.

Тридцатилетний Михаил Емельянов пропал в начале января. Его мать приехала в Таиланд и обратилась в полицию, после чего с ней связались неизвестные с требованием выкупа. Вскоре связь с ними прервалась. Расчлененные останки мужчины нашли 1 февраля, а на следующий день стражи порядка задержали подозреваемых в одной из гостиниц Бангкока. Следствие установило, что жертву убили 7 января, а телефонными шантажистами оказались сами злоумышленники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее двум арестованным россиянам вменили похищение соотечественника в Таиланде.

Также полиция Бангкока задержала подозреваемых в расправе над Михаилом Емельяновым.

Полиция Паттайи сообщила о гибели пропавшего без вести гражданина России.