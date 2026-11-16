В Саратове из горящей девятиэтажки спасли 15 человек

МЧС: Из горящей девятиэтажки в Саратове спасли 15 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар произошел в воскресенье вечером в квартире на десятом этаже дома № 13 по улице Лисина в Кировском районе Саратова, фиксировалось сильное задымление в подъезде, указало ведомство в Max.

«Звеньями газодымозащитной службы с верхних этажей были спасены 15 человек, в том числе 3 детей. Одному ребенку потребовалась медицинская помощь, мальчика госпитализировали с отравлением продуктами горения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидирован на площади 22 кв. метров, в тушении участвовали четыре пожарных расчета. Причину возгорания устанавливают дознаватели и эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле столичные спасатели эвакуировали 11 человек из горящей многоэтажки.

В июне пять человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Самаре.

В мае в результате пожара в частном доме в Саратове пострадали четыре человека.