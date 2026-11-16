Национальный конгресс промышленников и предпринимателей Молдавии работает в статусе наблюдателя в Деловых советах СНГ и ЕАЭС и в данный момент готовит соглашение о сотрудничестве с Деловым советом БРИКС, пишет РИА «Новости».
«Пока официальный Кишинев игнорирует восточный вектор, эту функцию взял на себя бизнес», – отметил Тарлев.
Политик подчеркнул, что для возвращения граждан в страну необходимо обеспечить промышленность и сельское хозяйство дешевой энергией, восстановить традиционные восточные рынки сбыта наряду с европейскими, а также создать рабочие места с достойной заработной платой. Призывы к бойкоту российских товаров он охарактеризовал как проявление дилетантизма и нарушение обязательств перед Всемирной торговой организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев предложил закрепить в конституции запрет на второе гражданство для высших должностных лиц страны.
В субботу он назвал прямым саботажем разрушение торговых связей с Россией.
В январе президент Молдавии Майя Санду подчеркнула важность интеграции в Европейский союз.