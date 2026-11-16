В Госдуме решили рассмотреть усиление ответственности за дискредитацию армии

Володин анонсировал проект об усилении ответственности за дискредитацию армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На этой неделе планируем приступить к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан… Предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых: производство и массовое распространение экстремистских материалов и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны», – написал Володин в Мax.

Также предлагается усилить наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним, потребление алкоголя или наркотиков в общественных местах, курение в запрещенных местах и мелкое хулиганство.

Володин отметил, что размеры штрафов не всегда удерживают от нарушений, а некоторые не пересматривались более 10 лет.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении штрафов в первом чтении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за хулиганство, дискредитацию ВС России и ряд других правонарушений.

В августе Володин призвал российские субъекты изучить практику введения ограничений на розничную продажу вейпов.

В июле он заявил о планах Госдумы увеличить более чем в два раза количество административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России.