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    16 ноября 2026, 08:25 • Новости дня

    В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

    Press TV: В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

    Tекст: Ольга Иванова

    Два танкера подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что еще два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, пытаясь пересечь его по несанкционированному южному маршруту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Отмечается, что с воскресенья шесть танкеров сгорели или затонули.

    Судоходство в Ормузском проливе было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран требует снятия американской блокады и санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись.

    В субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.

    В прошлый вторник в Ормузском проливе подорвался третий за день танкер при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    14 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары

    Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.

    С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.

    Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.

    Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    14 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине к востоку от Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В запретной зоне к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Об инциденте с нефтяным танкером в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил армии Ирана.

    По данным местной гостелерадиокомпании, которая привела текст заявления иранских военных, пострадавшее судно являлось нарушителем. В результате взрыва мины танкер был охвачен пожаром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В воскресенье нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    14 ноября 2026, 16:16 • Новости дня
    КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: ПВО Ирана сбила американский беспилотник в районе Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива, сообщили в КСИР.

    Беспилотник MQ-1 США был уничтожен новыми продвинутыми системами противовоздушной обороны над островом Кешм, передает РИА «Новости».

    Иранские военные регулярно отчитываются о перехвате американских беспилотников различного типа.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил собственными атаками. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако он остается неурегулированным, и сохраняется риск возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу иранские силы противовоздушной обороны перехватили американский аппарат MQ-9.

    В прошлую пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении 16-го американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    В начале месяца командование ВВС КСИР заявило об уничтожении двух американских беспилотников в Ормузском проливе.

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    14 ноября 2026, 02:48 • Новости дня
    Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

    Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Вашингтона в конфликте с Ираном подразумевает окончательное лишение Тегерана финансовых и научно-технических возможностей для создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

    По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

    Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Иранская полиция освободила находившегося 20 дней в плену заложника

    Tasnim: В Иране освободили заложника и задержали семерых похитителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий полицией юга провинции Систан и Белуджистан полковник Мохаммад Али Лакзаи сообщил об освобождении заложника, которого преступники удерживали 20 дней ради выкупа.

    На юго-востоке Ирана в городе Ираншехр полиция освободила мужчину после 20 дней плена и задержала семерых подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сотрудники полиции, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили укрытие подозреваемых и в ходе стремительной скоординированной операции задержали семерых похитителей, а заложника, который 20 дней находился у них в плену, освободили целым и невредимым», – заявил Лакзаи.

    Мотивом преступления стало вымогательство. В укрытии злоумышленников обнаружили автомат Калашникова, 70 боевых патронов, четыре магазина, два автомобиля и золото стоимостью около 13,1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники Корпуса Стражей исламской революции ликвидировали боевика в иранской провинции Систан и Белуджистан.

    Также суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Ирана.

    Кроме того, власти Исламской Республики объявили о задержании шести обвиняемых в передаче информации оппозиционным телеканалам.

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    13 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лихачев анонсировал увеличение числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом увеличит число сотрудников на АЭС «Бушер» до 300

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» планирует в ближайшее время довести число своих специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране до 300 человек, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

    «На сегодняшний день идет нарастание численности. 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Росатом» запланировала возведение в Иране новых атомных энергоблоков большой и малой мощности.

    Ранее Лихачев заявлял о планах увеличить численность специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    До этого госкорпорация вернула на АЭС 135 сотрудников.

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    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу утром танкер-нарушитель загорелся и потерял ход после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива, сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана.

    «Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход», – говорится в сообщении.

    Военно-морские силы армии Ирана заявили, что любой танкер-нарушитель, проходящий через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами, и выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям США, продолжают рисковать своим имуществом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    15 ноября 2026, 01:46 • Новости дня
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    Танкеры, по данным иранских военных, нарушили установленный запрет на проход по данному району, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер к востоку от Ормузского пролива получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине.

    В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    13 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    В заявлении КСИР отмечается, что около часа назад два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, после чего подорвались на морских минах и загорелись, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В воскресенье военно-морские силы КСИР Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

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