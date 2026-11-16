Press TV: В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера

Tекст: Ольга Иванова

«Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что еще два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, пытаясь пересечь его по несанкционированному южному маршруту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Отмечается, что с воскресенья шесть танкеров сгорели или затонули.

Судоходство в Ормузском проливе было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран требует снятия американской блокады и санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись.

В субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.

В прошлый вторник в Ормузском проливе подорвался третий за день танкер при попытке пройти по несанкционированному маршруту.