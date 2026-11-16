Российские туристы успешно завершили первый гастрономический тур в КНДР

Первая группа путешественников из России успешно завершила гастрономический тур в КНДР и осталась довольна предложенной программой, передает ТАСС.
«С 13 по 16 октября первые российские туристы съездили в гастрономический тур в КНДР. Их было трое – гастрономический тур не подразумевает большое количество участников, предусмотрены группы до десяти человек. Все прошло отлично: попробовали кухню в национальном стиле, подачу по-корейски, посетили рестораны Корейской Народно-Демократической Республики», – рассказала директор компании «Восток интур» Инна Мухина.
В 2027 году подобные поездки планируют проводить раз в месяц. Туристы вылетают из аэропорта Кневичи во Владивостоке, а в рамках программы также посещают главные достопримечательности Пхеньяна.
В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон открыли первый автомобильный мост через реку Туманную на границе двух государств. Переправу, получившую имя советского офицера Якова Новиченко, планируют использовать в том числе для расширения туристического обмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия и КНДР открыли автомобильное сообщение по новому мосту через реку Туманную.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с республикой.
Пресс-служба правительства России сообщила о присвоении переправе имени офицера Красной армии Якова Новиченко.