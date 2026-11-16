ВОЗ отметила значительное увеличение продолжительности жизни в России

ВОЗ: Продолжительность жизни в России с 2000 года выросла до 72,4 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Значительного прогресса добились и в России. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 г. до 72,4 в 2023 г. Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний – с 38% в 2002 г. примерно до 22% в 2021 г.», – заявил Бердыклычев в интервью «Ведомостям», передает ТАСС.

Он отметил положительное влияние традиций профилактического осмотра и диспансерного наблюдения в стране. Бердыклычев назвал такие практики важным элементом системы здравоохранения, благодаря которым специалисты выявляют у пациентов заболевания на ранних стадиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о восстановлении общемирового показателя ожидаемой продолжительности жизни до допандемийного уровня в 73,3 года.

Также вице-премьер Татьяна Голикова отметила нацеленность отечественной системы здравоохранения на увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.

Кроме того, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о возможности достижения показателя в 78 лет к 2030 году.