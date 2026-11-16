Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На улице Габричевского произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», – сообщило ведомство в Max.

В ходе тушения пожара были спасены три человека. Возгорание ликвидировано, однако один человек погиб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек.

На прошлой неделе при пожаре в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека.

В начале месяца в результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека.