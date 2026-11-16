Россиянка попала под колеса автомобиля в Паттайе

The Pattaya News: Автомобиль сбил 39-летнюю россиянку на улице в Паттайе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в ночь на понедельник на улице Джомтьен Секонд-роуд, когда россиянка переходила проезжую часть, передает ТАСС со ссылкой на портал The Pattaya News.

Находившиеся вместе с пострадавшей члены семьи не получили травм. Наехавший на женщину 43-летний местный житель заявил полиции, что возвращался домой после высадки пассажиров и не заметил пешехода из-за недостаточного уличного освещения. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения для установления причин аварии.

По информации таиландского центра данных о ДТП, в 2026 году из-за инцидентов на дорогах страны погибли свыше 11,1 тыс. человек и пострадали 797,5 тыс. Среди погибших числятся 563 иностранца, включая 10 россиян. Более 80% дорожных происшествий в королевстве связаны с мотоциклами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 37-летний гражданин России Павел Шкуратов погиб в Паттайе в ДТП с мотоциклом.

Также 39-летняя жительница Братска скончалась после тяжелой черепно-мозговой травмы в аварии на мотоцикле.

Кроме того, в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на улице Джомтьен Секонд-роуд.