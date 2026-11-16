Эксперт объяснила отсутствие интереса Uniqlo к возвращению в Россию

Эксперт Кермедчиева: Японский бренд Uniqlo не планирует возвращаться в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японский бренд одежды Uniqlo не планирует возвращаться в Россию ради занятия лидирующей позиции среди фешен-брендов по выручке, передает РИА «Новости».

«Uniqlo – азиатская компания, поэтому Россия и Европа – для них неинтересные рынки. У них было около 50 магазинов в России, но они составляли менее 1% их рынка. Для Uniqlo достаточно Кореи и Китая. Так что без России они прекрасно существуют в отличие от Inditex, чья доля в России составляла 5-6%», – объяснила Кермедчиева.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах Uniqlo обойти шведского ритейлера H&M по годовой выручке, достигнув показателя в 25 млрд долларов против 22,2 млрд долларов. В японской компании отмечали намерение стать лидерами по выручке среди крупных фешен-брендов, для чего им остается обогнать только владельца Zara – компанию Inditex.

По мнению эксперта, Uniqlo сможет обогнать Inditex благодаря перспективности азиатского рынка, где наблюдается рост покупательской способности и увеличение доли товаров в экономике. Кроме того, японский бренд работает в Азии напрямую, тогда как Inditex развивается через партнеров, что ограничивает возможности компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее японский холдинг Fast Retailing официально зарегистрировал свой товарный знак на территории России.

Также владелец бренда Uniqlo получил право на четыре товарных знака для продажи одежды и аксессуаров.

Кроме того, японский холдинг оформил в Роспатенте новые заявки на регистрацию товарных знаков.