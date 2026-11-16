Мэрия Владивостока отказалась от переноса памятника Солженицыну

Памятник Солженицыну решили оставить на Корабельной набережной Владивостока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Памятник Солженицыну, который сначала демонтировали, а затем временно вернули на прежнее место в центре Владивостока, останется на Корабельной набережной, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую мэрию.

«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается», – сообщил представитель мэрии.

В марте власти города заявляли о намерении перенести монумент в сквер Веры и Надежды. Причиной называлась критика со стороны историков и краеведов, которые считали нахождение памятника среди военных кораблей неуместным, так как писатель прибыл во Владивосток самолетом. В октябре скульптуру демонтировали, но позже выяснилось, что она визуально не вписывается в новое окружение, и памятник вернули на набережную.

Монумент Солженицыну установили на Корабельной набережной в 2015 году. Сам писатель посетил Владивосток в 1994 году при возвращении из США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее памятник писателю Александру Солженицыну демонтировали для переноса с Корабельной набережной Владивостока в сквер Веры и Надежды.

Также власти города сообщили о планах перенести монумент из тематических соображений.