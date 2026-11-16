Беспилотники «Куб-2» стали инструментом экономического истощения ВСУ

Ростех: Дроны «Куб-2» стали инструментом экономического истощения противника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские барражирующие боеприпасы «Куб-2» вынуждают украинские войска тратить дорогостоящие зенитные ракеты для перехвата дешевых аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ростех.

«Каждый такой перехват – это прямой финансовый убыток для обороняющейся стороны. Ну а если дрон прорывается и уничтожает расчет ПТРК или бронеавтомобиль, мы получаем хрестоматийный обмен «пешки на ферзя». Это уже не просто тактика, а методичное финансовое истощение врага», – подчеркнули в госкорпорации.

Попытки уничтожить такой дрон специалисты компании сравнили со стрельбой по комарам из зенитной установки. Беспилотник концерна «Калашников» оснащен оптико-электронной системой наведения, позволяющей автоматически захватывать и сопровождать цели в реальном времени.

Операторы применяют «Куб-2» для поражения различных целей от минометных расчетов до малоразмерных плавсредств. Аппарат часто используется в связке с легкими разведывательными беспилотниками «Скат», а эффективность его боевого применения составляет 95%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачев сообщил об успешных испытаниях барражирующих боеприпасов «Куб-2-Э» и «Куб-10МЭ» в условиях среднегорья.

Также глава концерна Алан Лушников анонсировал появление усовершенствованных беспилотников с дальностью полета свыше 100 км в зоне спецоперации.

Кроме того, российская сторона на выставке в Абу-Даби предложила ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный аппарат «Скат-350М» в связке с дронами линейки «Куб».