Россия сократила поставки газа в Турцию

ТАСС: Поставки российского газа в Турцию за девять месяцев снизились на 18%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в сентябре страна импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 968 млн куб. м газа.

Всего в январе – сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб. м.

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью, но отметил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой. «Газпром» на фоне этих заявлений турецкой стороны привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью текущего года. За первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября. Совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

За 2025 год прокачка российского газа в Турцию достигла 21,16 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям увеличились почти в четыре раза.

Также объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» снизился на 4%.

Кроме того, объем прокачки российского газа на турецкий рынок заметно уменьшился.