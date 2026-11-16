Власти Эстонии запланировали снос еще 30 советских монументов

«По информации профильных ведомств, «удалению» подлежат еще порядка 20-30 монументов, которые планируется демонтировать после получения согласия их владельцев», – цитирует Абилова РИА «Новости».
Перечень военных памятников на территории Эстонии включает в себя монументы, посвященные событиям военных времен, памятники на братских могилах и мемориальные доски. Рабочей группой госканцелярии Эстонии были внесены в каталог 322 советских памятника, из которых 244 посчитали подлежащими сносу или замене, а 74 памятника оценили как нейтральные. Посольство России ранее сообщало об уничтожении по меньшей мере 140 из этих объектов.
Представитель российской дипмиссии уточнил, что эстонские власти не информируют посольство о предпринятых мерах. По словам дипломата, во многом это объясняется принципиальной неприемлемостью практикуемого руководством Эстонии подхода к памятникам боевой славы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Абилов заявлял о демонтаже эстонскими властями по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия.
Летом власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.
В прошлом году российская дипломатическая миссия требовала разъяснений в связи с решением эстонских властей о переносе памятников и захоронений советских солдат.