Соискателям посоветовали требовать оплату тестовых заданий

Tекст: Катерина Туманова

«Неважно, понравилось оно потенциальному работодателю или нет. Человек потратил время, силы, используя свои знания и умения, получение которых стоит денег. Он вправе попросить оплату за выполнение работы, а также обсудить права на дальнейшее использование контента», – пояснила Пожарская ТАСС.

Она отметила важность сохранения авторского права. По словам эксперта, многие юристы помогают разыскивать аудиовизуальные произведения и предъявляют иски за их незаконное использование, даже если материалы были размещены десять лет назад.

Работодатель, не приобретший права, рискует столкнуться с судебными претензиями. Как правило, он предпочитает заплатить сразу, чтобы избежать более дорогостоящих разбирательств в будущем, добавила Пожарская.

Если работодатель не готов обсуждать оплату и права на использование работы, это свидетельствует о его недобросовестности, заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пожарская заявила о необходимости проверки достоверности предложений о работе через официальные ресурсы работодателей.

В сентябре эксперт Хрипченко посоветовала соискателям насторожиться при предложении работодателя выполнить тестовое задание до обсуждения зарплаты.

Специалист по работе с высшими руководителями Ольга Асадчая заявила о публикации российскими работодателями фиктивных объявлений о найме ради бесплатного использования чужой экспертизы через тестовые задания.