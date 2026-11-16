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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии
    Фон дер Ляйен назвала «максимальное давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Хуанг задумался о возвращении в Nvidia после скандала
    Захарова рассказала о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Согласована дата встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
    Москва отреагировала на данные о закрытии границы Эстонии
    Россия сократила поставки газа в Турцию
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    16 ноября 2026, 06:25 • Новости дня

    Соискателям посоветовали требовать оплату тестовых заданий

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила о необходимости заранее обсуждать оплату тестовых заданий с потенциальным работодателем.

    «Неважно, понравилось оно потенциальному работодателю или нет. Человек потратил время, силы, используя свои знания и умения, получение которых стоит денег. Он вправе попросить оплату за выполнение работы, а также обсудить права на дальнейшее использование контента», – пояснила Пожарская ТАСС.

    Она отметила важность сохранения авторского права. По словам эксперта, многие юристы помогают разыскивать аудиовизуальные произведения и предъявляют иски за их незаконное использование, даже если материалы были размещены десять лет назад.

    Работодатель, не приобретший права, рискует столкнуться с судебными претензиями. Как правило, он предпочитает заплатить сразу, чтобы избежать более дорогостоящих разбирательств в будущем, добавила Пожарская.

    Если работодатель не готов обсуждать оплату и права на использование работы, это свидетельствует о его недобросовестности, заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пожарская заявила о необходимости проверки достоверности предложений о работе через официальные ресурсы работодателей.

    В сентябре эксперт Хрипченко посоветовала соискателям насторожиться при предложении работодателя выполнить тестовое задание до обсуждения зарплаты.

    Специалист по работе с высшими руководителями Ольга Асадчая заявила о публикации российскими работодателями фиктивных объявлений о найме ради бесплатного использования чужой экспертизы через тестовые задания.

    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    16 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Названо самое востребованное направление у российских туристов на Новый год

    Азия стала востребованным новогодним направлением у туристов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор туроператора «Арт-тур» и соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что наиболее востребованными новогодними направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

    Среди зарубежных направлений основной спрос сместился в сторону Азии, следом идут страны Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также Шри-Ланка и островные курорты Индийского океана, передает ТАСС.

    «В этом году мы наблюдаем заметное смещение спроса в сторону более позднего бронирования новогодних поездок», – отметил Арутюнов.

    По его словам, если раньше активные продажи на праздничные даты начинались в начале сентября, то сейчас существенное оживление наступило в октябре–ноябре. Туристы откладывают решение о покупке тура в расчете на более выгодные предложения ближе к вылету.

    При этом раннее бронирование не всегда означает самую низкую цену, а покупка в последний момент не гарантирует экономии. Ближе к Новому году отели могут предлагать специальные тарифы, однако при высоком спросе стоимость оставшихся вариантов существенно возрастает.

    Некоторые популярные гостиницы в ОАЭ, на Мальдивах и в странах Азии уже полностью распроданы на праздничные даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодние каникулы назвали самым востребованным временем для путешествий. В октябре глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила об отсутствии ожиданий горящих туров на Новый год.

    В 2025 году Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    15 ноября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.

    Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

    «Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

    Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

    В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

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    16 ноября 2026, 01:03 • Новости дня
    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA

    Андреева победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.

    В финале соревнований в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила один час 48 минут, передает РИА «Новости».

    Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA и первой россиянкой, завоевавшей этот титул с 2004 года, когда трофей достался Марии Шараповой.

    За победу на всех этапах Андреевой вручат эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC фиолетового цвета и призовые 3,37 млн долларов (около 276 млн рублей).

    По итогам текущего сезона Андреева впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, заработав 1500 рейтинговых очков.

    До этого представительница России играла в финале Итогового турнира в 2012 году. Свитолина выигрывала данные соревнования в 2018 году и доходила до финала в 2019 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье теннисистка Андреева вышла в финал одиночного разряда на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В субботу украинская спортсменка Свитолина пробилась в полуфинал соревнований. Во вторник Андреева одержала победу над представительницей Украины в стартовом матче Итогового турнира.

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    15 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Минфин не поддержал идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации

    Tекст: Катерина Туманова

    Минфин России не поддерживает идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации, микрофинансовые организации (МФО) и игорный бизнес, заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    «В данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», – передает РИА «Новости» заявление Сазанова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Замминистра напомнил, что для игорного бизнеса уровень налогообложения уже скорректирован. Организации стали плательщиками налога на прибыль, и был изменен порядок налогообложения от проведения азартных игр.

    С 1 января 2026 года налоговая нагрузка букмекеров в России изменилась: был введен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сазанов сообщил также о предложении Минфина исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.

    В октябре Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса. В мае ведомство заявило об отсутствии планов установления налога на сверхприбыль для бизнеса.

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    16 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Восемь сфер деятельности предложили средние зарплаты более 500 тыс. рублей

    Зарплаты в российском морском рыбоводстве превысили 1,35 млн рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В январе – августе самые высокие зарплаты в России зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, где средний доход сотрудников составил 1,35 млн рублей в месяц.

    Специалисты этой отрасли занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков. За первые восемь месяцев года средняя зарплата в секторе достигла 1,35 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

    В число наиболее прибыльных сфер вошли и финансовые профессии. Управляющие пенсионными резервами в среднем получали 721 тыс. рублей, а управляющие ценными бумагами – 645 тыс. рублей.

    В холдинговых компаниях зарплаты составили 529 тыс. рублей, в сфере перестрахования – 528 тыс. рублей. Доходы управляющих инвестфондами находились на уровне 518 тыс. рублей, а операторов лотерей – 513 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на начало ноября сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В октябре средняя заработная плата свыше 150 тыс. рублей была зафиксирована в семи субъектах страны.

    В сентябре морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей.

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    16 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

    Системы ПВО уничтожили с полуночи 47 летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО с полуночи 47 украинских беспилотников в ходе отражения массированной атаки.

    «Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Max-канале.

    До этого Собянин несколько раз сообщал об отражении атак дронов. Начиная с полуночи российские силы ПВО успешно отразили налет 47 дронов ВСУ.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов задействованы профильные специалисты экстренных служб города, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

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    16 ноября 2026, 04:48 • Новости дня
    СБУ создала концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе

    Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) организовали концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе, сообщил заместитель командира батальона группировки войск «Север» Чех.

    «Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.

    По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.

    Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.

    Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.

    Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

    В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.

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    16 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Ирана объяснил визит Резаи в Москву передачей послания Путину

    Tекст: Катерина Туманова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину было особым, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    «Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне», – заявил посол ТАСС.

    По словам главы иранской дипмиссии, поездку Резаи необходимо рассматривать в рамках непрекращающихся консультаций на высшем уровне и стратегических отношений государств. Он добавил, что визит состоялся в условиях растущей необходимости в тесной координации по общим вопросам из-за изменений в мире и регионе.

    Джалали отметил, что Москва и Тегеран демонстрируют серьезную волю к продолжению и углублению сотрудничества в политической и экономической сферах. Президент Владимир Путин принял Резаи в Кремле 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании Хаменеи оценок перспектив двустороннего сотрудничества.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил об обсуждении с президентом России строительства газопровода из России в Иран.

    В октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

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