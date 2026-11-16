Премьер Таиланда призвал страны АСЕАН разработать собственную стратегию ИИ

Глава таиландского правительства подчеркнул важность такого шага для сохранения нейтралитета в условиях глобальной конкуренции. «В условиях геополитической конкуренции в сфере технологий искусственного интеллекта АСЕАН следует разработать собственную стратегию в этой области, опираясь на интересы и приоритеты региона, чтобы использовать потенциал этой технологии без необходимости выбирать чью-либо сторону», – заявил Чанвиракун, чьи слова передает ТАСС.
Помимо технологического развития, премьер-министр обратил внимание на необходимость укрепления энергетической безопасности. Он предложил развивать общую энергосистему ассоциации и расширять торговлю электричеством из возобновляемых источников, в первую очередь солнечной энергией. Бангкок также поддержал подписание Рамочного соглашения АСЕАН о цифровой экономике и призвал ускорить его реализацию вместе с обновленным договором о торговле товарами.
Отдельной темой выступления стала безопасность граждан. Чанвиракун предложил усилить совместную борьбу с киберпреступностью и онлайн-мошенничеством путем создания региональной сети профильных ведомств для оперативного обмена данными. Встречи на высшем уровне в рамках 49-го саммита АСЕАН проходят на Филиппинах и завершатся 17 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы задержали более 300 противников проведения мероприятия.
В воскресенье президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший открыл саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
Также власти Филиппин приняли строгие меры безопасности для охраны мировых лидеров и делегатов.