Тарантино признался в увольнении двух актрис из «Бесславных ублюдков»

Тарантино уволил Изабель Юппер из «Бесславных ублюдков» за прогул

Tекст: Катерина Туманова

Тарантино уволил французскую актрису Изабель Юппер после того, как она не явилась на читку сценария, а также из-за проблем с ее контрактом, пишет Daily Mail.

«Я ее уволил. Я имею в виду, я люблю Изабель Юппер, но были проблемы с ее контрактом. А потом она не пришла на читку. Что ж, вместо нее мы взяли Мэгги [Чун]», – рассказал режиссер.

Из проекта также была исключена Мелани Лоран после «ужасной» читки сценария, однако она позвонила режиссеру и попросила дать ей еще один шанс. Лоран получила роль Шошанны Дрейфус, согласившись на три дня репетиций.

Фильм «Бесславные ублюдки» собрал в прокате более 320 млн долларов и получил восемь номинаций на премию «Оскар».

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