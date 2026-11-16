Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

Tекст: Ольга Иванова

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.