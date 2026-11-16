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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня

    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    15 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Суд в Иордании приговорил к смертной казни напавших на церковь террористов

    Троих обвиняемых в нападении на церковь в Иордании приговорили к смертной казни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Иордании суд по вопросам госбезопасности приговорил к смертной казни троих обвиняемых в нападении на православную церковь в провинции Эль-Карак.

    Обвиняемые признаны виновными в осуществлении террористического акта в деревне Хмуд. Решение суда может быть опротестовано в апелляционной инстанции, передает Petra.

    Нападение на греческую православную церковь в деревне Хмуд провинции Эль-Карак произошло 23 октября. По данным МВД Иордании, погибли семь человек, 34 получили ранения. Власти квалифицировали нападение как террористическую атаку, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы безопасности Иордании задержали троих террористов в ходе перестрелки.

    Минздрав королевства сообщил о смерти женщины в больнице и увеличении числа жертв до восьми.

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям в церкви.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об освобождении 600 пленных военнослужащих армии Йемена

    Хуситы в одностороннем порядке освободили 600 пленных военнослужащих Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в одностороннем порядке освободило 600 пленных военнослужащих правительственной армии, сообщил глава комитета по делам пленных движения Абдель Кадер аль-Муртада.

    «Мы освободили 600 пленных противоположной стороны. Это крупнейшая односторонняя операция по помилованию и освобождению пленных за всю историю противостояния», – приводит слова аль-Муртада РИА «Новости».

    По его словам, движение подтверждает готовность выполнить соглашение об обмене пленными, достигнутое с правительством Йемена в мае при посредничестве ООН. В середине мая стороны договорились об обмене более 1,6 тыс. пленных.

    Представитель хуситов подчеркнул, что вопрос пленных остается отдельным гуманитарным направлением, несмотря на эскалацию конфликта. С июля в Йемене возобновились интенсивные боевые действия между правительственными силами, поддерживаемыми арабской коалицией, и хуситами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об уничтожении разведывательного беспилотника Саудовской Аравии над Йеменом.

    В субботу арабская коалиция сообщила о перехвате двух беспилотников хуситов.

    В четверг йеменское движение отвергло обвинения в нападении на Мекку.

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    15 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    МВД Бахрейна предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах дронами

    МВД Бахрейна дважды предупредило об угрозе после заявления КСИР об ударах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударе по территории королевства.

    «Предупреждение о наличии угрозы. Министерство внутренних дел призывает подданных и резидентов сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место и следить за новостями по официальным каналам в целях обеспечения общественной безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х, передает ТАСС.

    Отмечается, что первое предупреждение было выпущено рано утром, а спустя несколько часов появилось аналогичное сообщение. При этом характер угрозы не уточнялся.

    Ранее КСИР сообщил об атаке радиолокационной станции США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне шестью беспилотниками. В заявлении подчеркивалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

    В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    КСИР Ирана сообщил о нанесении удара по американской радиолокационной станции в Бахрейне.

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    15 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    ПВО Бахрейна перехватили иранские воздушные цели

    ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных целей при атаке со стороны Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей во время атаки со стороны Ирана, сообщило Главное командование Сил обороны Бахрейна.

    Бахрейнские системы ПВО «отразили ряд вероломных иранских воздушных атак», перехватив и уничтожив вражеские цели до того, как они смогли нанести удар, передает ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования.

    Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро воскресенья выпускало предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призывая население укрыться в безопасных местах.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на радиолокационную станцию США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне с помощью шести беспилотников. В заявлении отмечалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство внутренних дел Бахрейна дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления КСИР об ударе по территории королевства.

    КСИР заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

    В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

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    15 ноября 2026, 09:23 • Новости дня
    Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: В секторе Газа убит командир бригады «Рафах» Самир Абу Юнис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности ШАБАК уничтожила в секторе Газа командира бригады ХАМАС Самира Абу Юниса.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешной совместной операции с общей службой безопасности (ШАБАК) по устранению высокопоставленного члена военного крыла движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    «Недавно ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному террористу в военном крыле ХАМАС», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    По данным Reuters, авиаудар был нанесен по городу Хан-Юнис, в результате чего погиб командир Самир Абу Юнис. Позже израильские военные подтвердили ликвидацию Абу Юниса, который возглавлял бригаду «Рафах» на протяжении последних двух месяцев после убийства своего предшественника.

    В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что перед атакой военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению сектора Газа, задействовав воздушную разведку и высокоточное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили командира бригады ХАМАС ударом по больнице в Хан-Юнисе.

    Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали двух командиров военного крыла палестинского движения.

    Армейская пресс-служба сообщила о ликвидации командира военной разведки и командира инженерных сил ХАМАС.

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    15 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    Израильская полиция арестовала шпионившего на Иран сторонника «Хезболлы»

    Полиция Израиля: Житель севера страны попал под арест за шпионаж на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба полиции Израиля сообщила об аресте местного жителя Висама Авада, который по идеологическим мотивам собирал и передавал разведданные иранским спецслужбам.

    В Израиле задержали жителя поселка Мазраа за шпионаж в пользу иранской разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

    «В ходе совместной операции Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля был арестован житель северной части страны, выполнявший фотосъемку и разведывательные миссии для иранских разведывательных служб. Сегодня ему будет предъявлено серьезное обвинение», – сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ведомства, Висам Авад самостоятельно связался с иранской разведкой через мессенджер и предложил свои услуги без денежного вознаграждения. Отмечается, что мужчина выражал поддержку ливанскому движению «Хезболла» и действовал по идеологическим мотивам.

    Задержанный фотографировал стратегические объекты, военные базы и полицейские участки, а также передавал кураторам документацию и координаты. В последние годы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в Израиле арестовали десятки граждан по обвинениям в работе на спецслужбы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащих Армии обороны Израиля обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак.

    Ранее власти Ирана казнили двух местных жителей за сотрудничество с израильской разведкой.

    Также израильская полиция задержала супругов с перепиской от предполагаемого иранского куратора.

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    15 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник на западе страны

    Fars: Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник Orbiter 4 на западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны.

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Беспилотник Orbiter 4 был сбит в районе города Нахаванд в провинции Хамадан», – говорится в заявлении сил ПВО Западного Ирана.

    В последние несколько месяцев Тегеран регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в южных регионах республики и в зоне Ормузского пролива. В большинстве случаев уничтоженные аппараты принадлежали США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом силы противовоздушной обороны Ирана перехватили легкий разведывательный беспилотник США.

    В том же месяце ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк.

    В мае иранские системы ПВО уничтожили израильский беспилотник над Хормозганом.

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    15 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военно-техническое сотрудничество вошло в повестку визита Шойгу в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудит с высшим руководством страны вопросы двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

    «На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение аппарата пресс-службы Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для встречи с высшим руководством страны.

    В апреле он провел переговоры с послом ОАЭ в Москве Мохамедом Ахмадом Султаном Эссой Аль-Джабером для обсуждения ключевых тем.

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    15 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где встретится с высшим руководством страны.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.

    «Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.

    В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

    В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.

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