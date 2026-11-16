Экс-генерал Попов обжаловал приговор в Верховном суде

Верховный суд получил жалобу на приговор экс-генералу Попову

Tекст: Катерина Туманова

В материалах суда отмечается, что жалоба на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда в отношении Ивана Попова поступила 10 ноября, передает РИА «Новости».

Дата рассмотрения обращения в настоящий момент не назначена.

По данным следствия, в 2023 году Попов участвовал в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката, который военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи.

В апреле 2025 года суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и назначил штраф.

Второй фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в сбыте похищенного металла и получил четыре года колонии. Попов вину отрицал. Ранее апелляционные инстанции оставили его приговор без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне кассационная инстанция в Новосибирске отказалась отменять обвинительный вердикт Ивану Попову. В мае 2025 года адвокат Буйновский сообщил об обжаловании приговора за хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката. В апреле 2025 года СК России заявил о признании бывшего командующего виновным.