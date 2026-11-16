Американский врач назвал три продукта на завтрак для долголетия

Доктор Ген назвал кофе, какао и мед продуктами для долголетия

Tекст: Катерина Туманова

Секрет долгой и здоровой жизни кроется в правильном питании, заявил врач из Флориды Митч Ген, слова которого приводит Fox News. Специалист отметил, что ежедневно употребляет три продукта, которые имеют огромное значение для организма, – кофе, какао и нефильтрованный мед.

«Исследования показывают, что оптимальное количество кофе для долголетия составляет от трех до четырех чашек в день», – заявил Ген. По его словам, этот напиток укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы.

В утренний кофе медик добавляет от чайной до столовой ложки стопроцентного какао. Этот продукт богат полифенолами, которые являются природными антиоксидантами и также полезны для сердца.

Третьим важным элементом ежедневного рациона Ген назвал нефильтрованный органический мед. Врач рекомендует съедать одну столовую ложку в день, чтобы поддержать микробиом кишечника без резких скачков сахара в крови.

Специалист подчеркнул, что здоровое старение зависит не только от добавления отдельных полезных продуктов, но и от общих пищевых привычек. В качестве примера оптимального рациона он привел средиземноморскую диету, отметив, что главное в долголетии – это качество жизни, а не просто ее продолжительность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гериатр Ткачева перечислила требующие обращения к врачу признаки старения, а также сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

Врач превентивной медицины предупредила об опасности замены полноценного завтрака утренним кофе.