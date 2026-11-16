Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде

Tекст: Дарья Григоренко

«Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», – сообщила прокуратура в Max.

В результате аварии женщина и мужчина скончались на месте. Прокуратура Южного административного округа контролирует ход доследственной проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате столкновения четырех автомобилей в Новой Москве погиб один человек.

В прошлом месяце на западе Москвы в аварии с мотоциклом погибла женщина-пассажир.

В прошлом году в Новой Москве водитель такси сбил насмерть пешехода при движении задним ходом.