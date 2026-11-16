На Филиппинах задержали свыше 300 протестующих против саммита АСЕАН

Около 200 сотрудников полиции пресекли попытку организовать шествие активистов к Филиппинскому международному конференц-центру в городе Пасай, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС со ссылкой на газету Philippine Daily Inquirer.
Девять человек были задержаны непосредственно в Маниле в ходе столкновений с полицией. Беспорядки начались из-за попытки правоохранителей конфисковать у протестующих автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой.
Участники протестных акций выступали против трудовой политики филиппинского правительства, создания технологического хаба Pax Silica, а также прибытия на саммит президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший открыл в Маниле 49-й саммит АСЕАН.
На прошлой неделе глава МИД страны Мария Тереса Ласаро сообщила об участии в мероприятии президента США Дональда Трампа.
Власти Филиппин приняли строгие меры безопасности для охраны мировых лидеров и делегатов.