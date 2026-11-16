В русском поселении на Аляске открыли новую школу из-за роста населения

В основанном русскими поселении Николаевск на Аляске появилась новая школа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти американского штата Аляска решили открыть новую образовательную организацию в русском поселении Николаевск взамен закрывшейся старой школы, передает РИА «Новости».

Ранее появлялась информация о возможном закрытии школы в Николаевске в 2025 году из-за малого числа учеников, что вызвало опасения по поводу исчезновения поселения. Однако оценка численности жителей на июль 2025 года составила 364 человека, что на 11% больше показателей переписи 2020 года.

Прежняя школа закрылась по окончании 2024–2025 учебного года. Новое учебное заведение получит государственное финансирование в 2027 финансовом году. В настоящий момент для нее ищут учителя начальных классов на полную ставку и педагога для детей с особыми потребностями на неполную ставку.

Кроме того, администрации других русских поселений на Аляске, Нинильчика и Вознесенки, также открыли вакансии учителей на текущий учебный год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу перепись США зафиксировала стабильный рост населения в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске.

Ранее лидеры России и США выбрали Аляску в качестве места для проведения переговоров на высшем уровне.