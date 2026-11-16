Умер основатель мексиканского наркокартеля «Гвадалахара» Гальярдо

На прошлой неделе заключенного экстренно перевели из тюрьмы строгого режима в частную клинику из-за проблем со здоровьем, где он умер 15 ноября, передает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.
Бывший главарь наркокартеля страдал от множества заболеваний. С 2022 года он запрашивал перевод под домашний арест для дальнейшего отбывания сроков в 37 и 40 лет. Прошение одобрили, однако перевод так и не состоялся из-за отсутствия подходящего электронного браслета.
В 1980-х годах Феликс Гальярдо контролировал все незаконные поставки наркотических веществ из Мексики в США. Наркобарона арестовали в 1989 году и осудили за организацию убийства агента американского Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены и мексиканского пилота Альфредо Савалы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в мексиканском городе Сапопан задержали 20 человек, включая одного из главарей ячейки наркокартеля «Новое поколение Халиско». В прошлом месяце задержание одного из лидеров наркокартеля в Матаморосе спровоцировало массовые беспорядки и уличные перестрелки. В июле мексиканские следователи начали проверять данные о тайной операции американских спецслужб по вывозу наркобарона Исмаэля Замбады Гарсии.