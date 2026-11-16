В Общественной палате напомнили о росте социальных выплат в 2027 году

В ОП напомнили о росте соцвыплат в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

В 2027 году прожиточный минимум увеличится на 6,8% и составит 246,2 долларов на человека. Для трудоспособного населения он достигнет 268,4 долларов, для пенсионеров – 211,7 долларов, для детей – 238,8 долларов, передает ТАСС.

«Вслед за этим вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», – заявил Машаров.

Он напомнил, что прожиточный минимум представляет собой минимальную сумму доходов, необходимую для обеспечения базовых потребностей человека, включая расходы на питание, одежду, коммунальные услуги и транспорт.

«Своего рода это стоимость минимального набора для жизни», – отметил эксперт.

Машаров подчеркнул разницу между федеральным и региональным прожиточным минимумом. Региональный показатель устанавливается властями субъектов с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий. В каждом регионе свой уровень жизни, доходы и цены, поэтому величина прожиточного минимума различается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд объявил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий в 2027 году. В октябре министр труда и социальной защиты Котяков заявил об увеличении минимального размера оплаты труда в 2027 году до 351,8 долларов.

В сентябре эксперт Балынин сообщил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 1619 долларов.