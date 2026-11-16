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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    14 ноября 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сняв с нее судимость и освободив от назначенного наказания.

    «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом города Москвы, сняв судимость», – говорится в документе.

    Ранее Чекалина, приговоренная судом к пяти годам условно и штрафу 9,3 млн долларов за вывод денег в ОАЭ, обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве отказал блогеру Валерии Чекалиной в разрешении на выезд в Китай для лечения рака желудка.

    Также Чекалина направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

    Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф по делу о незаконных валютных операциях.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    14 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение в социальных сетях, в котором выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за указ о ее помиловании.

    «Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту и за то, что дали мне помилование», – цитирует Чекалину ТАСС.

    Она отметила, что указ о помиловании означает для нее возможность жить и находиться рядом с семьей. Блогер также выразила уверенность в том, что сможет победить рак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент подписал указ о помиловании Чекалиной.

    Адвокат Константин Третьяков сообщал о планах блогера выехать в Китай на лечение.

    Представитель Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова назвала институт помилования реально работающим правовым механизмом.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (в списке террористов и экстремистов) заявил, что основателям компаний не следует заводить совет директоров. Он напомнил, как совет уволил его из «ВКонтакте» в 2014 году, и сравнил это с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

    «В 2014 году мой совет директоров уволил меня за то, что я отказался сотрудничать со шпионами. В 2026 году совет директоров Дженсена уволил его за то, что он согласился сотрудничать с одним из них», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    «Так что совет директоров может вас уволить в любом случае. Основатели – не имейте совета директоров. Будьте сами себе советом», – посоветовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

    Экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    Комментарии (7)
    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления киевских властей, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают критики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представители киевского режима накануне заявили, что российская сторона якобы намерена использовать гуманитарную миссию для передислокации, заброски бронетехники или ротации военных, передает ТАСС.

    «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о возможности продемонстрировать реальный контроль над городом в ходе этой акции.

    Президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии.

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    14 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты в пятницу около 16:00 по восточному времени (примерно в полночь субботы по Москве – прим. ВЗГЛЯД). В ведомстве объяснили решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Вечером ограничения сняли, пишет «New York Post».

    Сбой затронул тысячи рейсов. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления расписания.

    По словам Даффи, причиной происшествия стал отказ устаревшего оборудования. После отмены ограничений министр заявил о необходимости профинансировать создание современной системы управления воздушным движением.

    Он напомнил, что по инициативе президента Дональда Трампа в рамках масштабного налогово-бюджетного закона на эти цели уже предусмотрели 12,5 млрд долларов. Как сообщил министр, соответствующий этап работ планируется завершить до окончания президентского срока Трампа. Однако, подчеркнул Даффи, это лишь часть необходимого финансирования, и Конгресс должен выделить остальные средства.

    Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, в свою очередь, связал произошедшее с тем, что законодатели откладывали решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности хакеров или искусственного интеллекта к транспортному коллапсу. Запрет ввели из-за сбоя связи.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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