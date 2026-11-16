Минфин предложил отложить до 2027 года передачу данных от ЦБ в налоговую

Минфин предложил отложить до 2027 года передачу данных от ЦБ в ФНС

Tекст: Катерина Туманова

Изначально поправки предполагали, что передача данных начнется с 1 января 2026 года. Сазанов пояснил, что норму перенесли из законопроекта, внесенного весной, и теперь ее применение целесообразно отложить на год, передают «Вести» со ссылкой на «Интерфакс».

«Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года», – отметил Сазанов.

Поправки обязывают Центробанк передавать в налоговые органы сведения о счетах, операции по которым могут свидетельствовать о систематическом получении доходов от других граждан.

ФНС сможет запрашивать у банков выписки по счетам. В настоящее время ФНС может получать такие выписки по счетам граждан, не являющихся ИП, только при налоговой проверке или взыскании задолженности.

Кроме того, в ноябре 2026 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий поручить ЦБ выявлять риски подозрительных финансовых операций. Авторы инициативы отмечают, что мошенники часто дробят переводы между банками для обхода контроля.

С 1 марта 2028 года банки должны будут ограничивать зачисление переводов от других физлиц на счета таких клиентов суммой не более 30 тыс. рублей в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам с 2027 года. Минтруд предложил учитывать обороты семей по банковским счетам при назначении единого пособия на детей.

В марте в Госдуму поступил законопроект о расширении полномочий налоговых органов для контроля за банковскими счетами граждан.