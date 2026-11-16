Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в США

Трусова за произвольный прокат получила 139,66 балла, набрав в сумме 213,90 очка, передает РИА «Новости». Первое место заняла японка Ами Накаи (236,81 балла), третьей стала ее соотечественница Рино Мацуикэ (211,63).
Другая представительница России Аделия Петросян стала шестой с результатом 198,03 балла. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Софья Самоделкина (198,59) показала пятый результат.
Петросян впервые выступает на этапе взрослой серии Гран-при. На Олимпийских играх 2026 года она заняла шестое место. Игнатова, серебряный призер Олимпиады-2022, на предыдущем этапе в китайском Шэньчжэне также стала второй.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в Шэньчжэне. В начале месяца Игнатова и Валиева пропустили заключительный этап Гран-при России в Омске. В октябре Игнатова завоевала золотую медаль на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.