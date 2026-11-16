Жителей Рыльска предупредили о разбросанных дронами ВСУ минах

На улицах Рыльска обнаружили сброшенные с беспилотников мины

Tекст: Катерина Туманова

«Уважаемые рыляне! В Рыльске сохраняется минная опасность и угроза повторного минирования с применением вражеских БПЛА», – сказано в обращении главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука.

По его словам, на улице Карла Либкнехта в Рыльске обнаружили разбросанные мины на участке от перекрестка с улицей Ленина до улицы Урицкого, проход и проезд там смертельно опасны.

«Точные границы и масштабы минирования пока не установлены. Опасность может распространяться за пределы указанного участка. Активность вражеских БПЛА может продолжаться в течение всей ночи, поэтому сбросы мин возможны и на других улицах и перекрёстках города», – предупредил глава района.

Жителей настоятельно попросили воздержаться от передвижения по Рыльску в ночное время и оставаться дома на следующий день. Власти рекомендовали соблюдать предельную осторожность, не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека получили тяжелые ранения в результате подрыва в центре Рыльска.

В октябре губернатор Курской области Хинштейн призвал местных жителей к осторожности из-за дистанционного минирования территорий вдали от границы со стороны ВСУ.