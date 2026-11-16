Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении.

В Росавиации указали на возможность корректировки в расписании рейсов. Статус рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в к столице украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.