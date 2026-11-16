  • Новость часаБолее 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи
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    16 ноября 2026, 01:35 • Новости дня

    Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении.

    В Росавиации указали на возможность корректировки в расписании рейсов. Статус рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в к столице украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    14 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Москве произошла стрельба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На одной из столичных улиц в субботу в первой половине дня раздались звуки стрельбы, об этом сообщают телеканалы.

    Происшествие случилось на Ботанической улице, сообщает РЕН-ТВ.

    На видеозаписи зафиксировано, что неизвестные стреляли в воздух из окон автомобиля.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Lada, аварии предшествовала погоня со стрельбой.

    В апреле в Красноярске сотрудники ДПС после погони со стрельбой остановили пьяного водителя.

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    15 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на Юго-Восточной хорде водитель такси сбил мужчину и женщину, в результате ДТП оба пешехода скончались, сообщила столичная прокуратура.

    «Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», – сообщила прокуратура в Max.

    В результате аварии женщина и мужчина скончались на месте. Прокуратура Южного административного округа контролирует ход доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате столкновения четырех автомобилей в Новой Москве погиб один человек.

    В прошлом месяце на западе Москвы в аварии с мотоциклом погибла женщина-пассажир.

    В прошлом году в Новой Москве водитель такси сбил насмерть пешехода при движении задним ходом.

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    14 ноября 2026, 15:08 • Новости дня
    Женщина с ребенком пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Прокуратура: Женщина и ее дочь пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процесс установления всех обстоятельств данного происшествия.

    Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки, включая установление точных причин возникновения огня в жилом здании.

    «По предварительным данным, в качестве одной из причин пожара в многоэтажном здании на улице Полбина рассматривается поджог», – передает РИА «Новости» слова информированного источника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека. В понедельник два человека погибли при возгорании в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе. В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при пожаре на Новинском бульваре.

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    14 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    «Уничтожены три вражеских беспилотника», – сообщил градоначальник в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 летевших к городу дронов.

    В четверг общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 31.

    В тот же день средства ПВО сбили еще три направлявшихся в сторону Москвы аппарата.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мужчину в Москве задержали за попытку устроить пожар для убийства бывшей жены

    Tекст: Вера Басилая

    Столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который поджег двери тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, где проживает его бывшая жена, что привело к госпитализации нескольких человек.

    Сотрудники патрульно-постовой службы района Печатники по горячим следам задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в поджоге приквартирного тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, сообщает МВД.

    В результате устроенного мужчиной пожара обгорели стены и двери шести квартир, а также произошло сильное задымление. Несколько жильцов дома были госпитализированы.

    Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем одной из жительниц пострадавших квартир. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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    14 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Симпозиум «Создавая будущее» собрал в Москве участников из 109 стран

    Международный симпозиум «Создавая будущее» в Москве посетили 8 тыс. участников

    В Москве завершил работу III Международный симпозиум «Создавая будущее», в котором приняли участие более 8 тыс. человек из 109 государств.

    Мероприятие прошло 12–13 ноября в Национальном центре «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Глава государства направил участникам приветственный адрес, отметив высокий международный статус события и значимость предлагаемых решений. Официальный старт работе дал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    «Приглашаем авторов, представителей разных профессий, стран и культур поделиться своими взглядами на будущее человечества. В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире», – заявил Орешкин, объявляя о старте заявочной кампании третьего сезона конкурса эссе Открытого диалога.

    Программа включала свыше 40 лекций и дискуссий в рамках трех треков: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Ключевым событием стал II Музейный конгресс с участием представителей 83 российских и зарубежных музеев. Впервые работало Игровое лобби «Катка будущего», посвященное геймингу.

    Участники симпозиума обсудили баланс инноваций и традиций, а также анонсировали запуск в 2027 году Школы юного мастера для знакомства молодежи с народными промыслами. Прошла Арт-резиденция «Всемирная сеть: код культуры», объединившая художников из пяти стран.

    Завершилось мероприятие вручением II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики, на которую претендовали более 120 произведений.

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    14 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Дождь в ночь на 14 ноября стал самым сильным в Москве за осень

    Дождь в Москве в ночь на 14 ноября стал самым сильным за осень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь, прошедший в Москве в ночь на субботу, оказался самым сильным за текущую осень, выпало 28% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Дождь ночью 14 ноября, о котором так много говорили накануне, состоялся, правда, не столь страшный, как пугали. Категории сильный он достиг лишь на части Подмосковья. В Москве, на ВДНХ, выпало 14 миллиметров, а за процесс – 15 миллиметров, что составляет 28% от месячной нормы. Этот дождь стал самым сильным за текущую осень», – приводит слова Поздняковой РИА «Новости».

    Она отметила, что осадки продолжались с 18 часов пятницы до 6 часов субботы, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

    «В 3 часа ночи атмосферное давление составило 731,7 миллиметра ртутного столба, а затем начался его рост, и дождь пошел на убыль», – добавила Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

    Ранее около 50% месячной нормы осадков спрогнозировали в Москве с 13 по 14 ноября.

    В тот же день синоптики предупредили о семибалльном шторме с порывами ветра до 15 метров в секунду и резком снижении атмосферного давления в столице 13 ноября.

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    14 ноября 2026, 09:17 • Новости дня
    В Москве остались на зимовку снегири и ястребы-тетеревятники

    Депприроды Москвы: В столице остались зимовать снегири, ястребы и неясыти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большие синицы, полевые воробьи, снегири, ястребы-тетеревятники и другие виды птиц останутся на зимовку в Москве.

    Большие синицы, полевые воробьи, лазоревки, поползни, пищухи, снегири, пестрые дятлы, ястребы-тетеревятники и серые неясыти останутся зимовать в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

    «В столице зимует удивительно много видов пернатых. Главные завсегдатаи – большая синица, которую легко узнать по ярко-желтой грудке с черным «галстуком», лазоревка, полевой воробей, поползень и пищуха», – рассказали в ведомстве.

    Специалисты добавили, что зимой на улицах можно встретить снегирей и пестрого дятла, а в крупных парках – ястреба-тетеревятника и серую неясыть. В департаменте подчеркнули необходимость поддержки пернатых со стороны человека в холодное время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Москвы призвали жителей не трогать готовящихся к зимней спячке диких животных.

    Также зоолог Елена Ситникова назвала присутствие летучих мышей в городах показателем благополучного состояния окружающей среды.

    Кроме того, научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский предупредил о заметном росте числа насекомых в столице после снежной зимы.

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    13 ноября 2026, 03:44 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год

    Климатолог допустил наличие снежного покрова в Москве под Новый год

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве под Новый год с высокой вероятностью будет снег, хотя в последние годы высота снежного покрова к празднику была ниже нормы, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно, однако за 90-летний период наблюдений полное отсутствие снега отмечалось только раз, в 2017 году. Но в последние годы, особенно в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах, наблюдалась незначительная высота снежного покрова», – передает его слова ТАСС.

    Специалист добавил, что высота снега в те годы составляла лишь 2–6 см, что в четыре-восемь раз меньше нормы в 16 см.

    Температура в декабре ожидается около климатической нормы или выше нее на 1–4 градуса. Средняя температура составит от нуля до –4 градусов. Ранее Терешонок отмечал, что погода в декабре будет неоднородной из-за оттепелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов и осадках в виде дождя со снегом.

    На прошлой неделе в Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.

    Синоптик Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    13 ноября 2026, 21:36 • Новости дня
    Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии

    Собянин: Шесть школьников из Москвы победили на олимпиаде по астрономии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе шестерых столичных школьников на Открытой международной олимпиаде по астрономии.

    Учащиеся решали задачи и выполняли расчеты на основе собственных наблюдений, сообщил Собянин в Max. Абсолютным победителем соревнований стал Николай Гамынин, набравший наибольшие баллы по итогам наблюдательного и блиц-туров.

    В практическом туре лучшие результаты показали Максим Залеский и Евгений Мотков.

    Золотых наград также были удостоены Иван Пругло, Яков Бахтияров и Михаил Лазарев. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 14 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичные учащиеся выиграли престижные награды на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Летом российские школьники получили главные награды на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине.

    Российские школьники завоевали четыре золотые медали на соревнованиях по математике в Шанхае.

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