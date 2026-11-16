Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

Азия стала самым востребованным новогодним направлением у российских туристов

Азия стала востребованным новогодним направлением у туристов из России

Tекст: Катерина Туманова

Среди зарубежных направлений основной спрос сместился в сторону Азии, следом идут страны Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также Шри-Ланка и островные курорты Индийского океана, передает ТАСС.

«В этом году мы наблюдаем заметное смещение спроса в сторону более позднего бронирования новогодних поездок», – отметил Арутюнов.

По его словам, если раньше активные продажи на праздничные даты начинались в начале сентября, то сейчас существенное оживление наступило в октябре–ноябре. Туристы откладывают решение о покупке тура в расчете на более выгодные предложения ближе к вылету.

При этом раннее бронирование не всегда означает самую низкую цену, а покупка в последний момент не гарантирует экономии. Ближе к Новому году отели могут предлагать специальные тарифы, однако при высоком спросе стоимость оставшихся вариантов существенно возрастает.

Некоторые популярные гостиницы в ОАЭ, на Мальдивах и в странах Азии уже полностью распроданы на праздничные даты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодние каникулы назвали самым востребованным временем для путешествий. В октябре глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила об отсутствии ожиданий горящих туров на Новый год.

В 2025 году Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян.