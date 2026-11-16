Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

«Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Max-канале.
До этого Собянин несколько раз сообщал об отражении атак дронов. Начиная с полуночи российские силы ПВО успешно отразили налет 47 дронов ВСУ.
На местах падения фрагментов сбитых аппаратов задействованы профильные специалисты экстренных служб города, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.