Евраев: Над Ярославской областью нейтрализованы пять дронов ВСУ

Пять вражеских беспилотников нейтрализованы в Ярославской области

Tекст: Катерина Туманова

«Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализовано 5 вражеских беспилотников», – написал он в Max.

Евраев уточнил, что в Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.

Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам беспилотников и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Об обнаружении обломков следует незамедлительно сообщать по телефону 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября число раненых при ударе дронов по НПЗ в Ярославле выросло до трех человек. В октябре разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью.



