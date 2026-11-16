Посол Ирана объяснил визит Резаи в Москву передачей послания Путину

Tекст: Катерина Туманова

«Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне», – заявил посол ТАСС.

По словам главы иранской дипмиссии, поездку Резаи необходимо рассматривать в рамках непрекращающихся консультаций на высшем уровне и стратегических отношений государств. Он добавил, что визит состоялся в условиях растущей необходимости в тесной координации по общим вопросам из-за изменений в мире и регионе.

Джалали отметил, что Москва и Тегеран демонстрируют серьезную волю к продолжению и углублению сотрудничества в политической и экономической сферах. Президент Владимир Путин принял Резаи в Кремле 5 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании Хаменеи оценок перспектив двустороннего сотрудничества.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил об обсуждении с президентом России строительства газопровода из России в Иран.

В октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.