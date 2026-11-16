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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    16 ноября 2026, 02:10 • Новости дня

    Посол Ирана объяснил визит Резаи в Москву передачей послания Путину

    Tекст: Катерина Туманова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину было особым, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    «Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне», – заявил посол ТАСС.

    По словам главы иранской дипмиссии, поездку Резаи необходимо рассматривать в рамках непрекращающихся консультаций на высшем уровне и стратегических отношений государств. Он добавил, что визит состоялся в условиях растущей необходимости в тесной координации по общим вопросам из-за изменений в мире и регионе.

    Джалали отметил, что Москва и Тегеран демонстрируют серьезную волю к продолжению и углублению сотрудничества в политической и экономической сферах. Президент Владимир Путин принял Резаи в Кремле 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании Хаменеи оценок перспектив двустороннего сотрудничества.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил об обсуждении с президентом России строительства газопровода из России в Иран.

    В октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск хоккеистов на МЧМ

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    15 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Иран ударил беспилотниками по радару ПВО США в Бахрейне

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники поразили радиолокационную станцию системы ПВО США на военной базе в Бахрейне, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «КСИР заявил, что шесть беспилотников атаковали РЛС ПВО США на военной базе в Бахрейне», – говорится в сообщении Press TV.

    По данным КСИР, удар по объекту ПВО США стал ответом на враждебные действия американской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    15 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил ситуацию в Ливии с анархией в Европе

    Посол РФ в Ливии Аганин назвал обстановку в стране лучше, чем в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил, что ситуация в североафриканской стране значительно улучшилась, в то время как в ряде европейских столиц царит анархия.

    «В Ливии сохраняются разногласия, но есть реальное улучшение. Если кто-то интересуется ситуацией в Ливии, то нельзя сказать, что страна живет в состоянии войны», – заявил Аганин РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что обстановка в государстве неидеальна, но гораздо лучше, чем в некоторых других странах. «Да, иногда происходят стычки, но стоит посмотреть, какая анархия творится в ряде европейских столиц», – подчеркнул он.

    В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Поддерживаемое ООН базируется в Триполи. На востоке страны функционирует кабмин, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах возобновить работу генерального консульства в Бенгази.

    Правительство Ливии одобрило возвращение российских дипломатов в город.

    Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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    15 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Израиль передал США данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации.

    Израиль в очередной раз передал американской разведке данные о якобы угрозе со стороны Тегерана в адрес руководства США, пишет Israel Hayom. Утверждается, что «Моссад» предоставил эту информацию по запросу разведывательных агентств Соединенных Штатов.

    Ранее Израиль уже несколько раз предупреждал Вашингтон о готовящихся планах покушения на Трампа, однако ЦРУ не смогло независимо подтвердить эти сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным The Washington Post, американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем летом информации о готовящемся покушении.

    Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявления о подготовке Тегераном покушений на президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за угроз для его жизни со стороны Ирана.

    Также израильский 12-й канал сообщил о передаче США предупреждения о якобы намерении Ирана устранить Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

    Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал вымыслом Израиля сообщения о подготовке покушения на Трампа.

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    15 ноября 2026, 08:32 • Новости дня
    Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

    МИД: Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите «Группы двадцати» в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Саммит лидеров стран – членов G20 пройдет в США 14-15 декабря. Россия собирается участвовать в этой встрече и активно готовится к ней, добавил Бердыев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

    Также в МИД заявили о подтверждении Россией статуса ведущего поставщика энергоресурсов на встрече глав МИД G20.

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

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    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

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    15 ноября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.

    Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

    «Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

    Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

    В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

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