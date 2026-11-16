Южная Корея закупила рекордный с 2021 года объем российского СПГ

Южная Корея в октябре увеличила импорт российского СПГ до 328 тыс. тонн

Tекст: Катерина Туманова

Общий объем ввезенного в страну сжиженного природного газа в октябре достиг 4,05 млн тонн на сумму 3,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные корейской таможенной службы. В годовом выражении показатель увеличился на 23%.

Лидерами по поставкам топлива стали Австралия, продавшая 1,15 млн тонн, Малайзия и США. Кроме того, ресурс поступал из Канады, Индонезии, Нигерии, а также по реэкспорту из Китая.

Впервые с весны возобновились поставки из Катара, которые составили 227 тыс. тонн. В марте катарская государственная компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного газа из-за воздушных ударов Ирана и объявила форс-мажор.

В целом за десять месяцев 2026 года Южная Корея снизила импорт СПГ на 4% – до 36,9 млн тонн на сумму 24,3 млрд долларов. Закупки российского ресурса за этот период уменьшились на 7,3%.

В настоящее время в России работают крупнотоннажные проекты «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также два среднетоннажных завода на Балтике – «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Первая линия проекта «Арктик СПГ – 2» официально не запущена, однако уже сообщалось об экспорте отдельных партий в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду китайские судостроители получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа. В марте катарская компания Qatar Energy уведомила клиентов о наступлении форс-мажора в связи с приостановкой производства топлива. В феврале поставки российского ресурса в Южную Корею рухнули почти в два раза.