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    16 ноября 2026, 00:45 • Новости дня

    Рекордное за четыре года число мигрантов прибыло на Канарские острова за день

    Reuters: Почти 1,5 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова за день

    Tекст: Катерина Туманова

    Испанская береговая охрана за сутки спасла 14 лодок почти с 1,5 тыс. нелегалов из стран Западной Африки у берегов Канарского архипелага.

    Всего было спасено 1488 человек, что стало максимальным показателем за один день с 2020 года, передает Reuters со ссылкой на испанское агентство EFE.

    Двенадцать лодок причалили к острову Иерро, по одной – на Гран-Канарии и Тенерифе. В одной из них находились 240 человек, включая 12 женщин и 36 детей. Большинство прибывших оказались выходцами из Сенегала, Гамбии и Гвинеи.

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 ноября 2020 года, когда береговая охрана спасла 1461 мигранта. Несмотря на общий спад числа прибывающих в этом году на 5,5%, резкий осенний всплеск создал серьезную нагрузку на экстренные службы небольших островов.

    В воскресенье Иерро посетил министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес для обсуждения миграционного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре морская служба Испании перехватила у берегов Канарских островов дрейфовавшее судно с беженцами из Гамбии. В августе сотни нелегалов добрались до материковой Испании на гидроциклах и скоростных катерах.

    Ранее береговая охрана Греции нашла 12 мертвых мигрантов в лодке у берегов Крита.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.

    «Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.

    «И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.

    В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    13 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    @ POOL UNION EUROPEENNE/AGENCE HANS LUCAS/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас принес извинения за публикацию неверных данных о депортации в Россию бывшего лидера движения «Единство» Валерия Иванова.

    Ведомство опубликовало извинения за ошибку, допущенную из-за получения министром неверных данных от пограничной службы, сообщает ТАСС.

    Изначально Мартинас Кателинас объявил о высылке из страны Валерия Иванова, который в 1988–1991 годах руководил общественно-политическим движением «Единство», выступавшим за сохранение членства республики в СССР.

    Впоследствии правоохранительные органы Литвы признали эту организацию антигосударственной, а суд лишил Валерия Иванова свободы на три года.

    Выяснилось, что в действительности депортации подвергся бывший советский военнослужащий Вильнюсского гарнизона Геннадий Иванов.

    В апреле он вышел на свободу после отбытия наказания за участие в вильнюсских событиях января 1991 года, которое местная юстиция расценила как антигосударственную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.

    Летом французские СМИ допустили принудительное возвращение в Вильнюс россиянина для рассмотрения прошения об убежище.

    В прошлом году суд в Литве приговорил к лишению свободы гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал введение визовых ограничений для отечественных атлетов со стороны ряда европейских государств и Канады скоординированной атакой.

    Министр отметил, что страны Запада пытаются не допустить российских спортсменов до международных турниров, передает ТАСС. «Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», – сказал Дегтярев.

    По его словам, окончательное решение об участии атлетов принимают международные спортивные федерации, а не власти отдельных государств.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что требующие визовых ограничений страны, в частности Финляндия, пострадают от собственных действий.

    Дегтярев добавил, что 22 организации по олимпийским видам спорта уже разрешили россиянам выступать под национальным флагом и с гимном.

    Он также напомнил о поручении президента отстаивать интересы отечественных атлетов в международных судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд российских спортсменов.

    Российская дипмиссия в Хельсинки назвала запрет на въезд атлетов в Финляндию дискриминационным шагом.

    В четверг Дегтярев заявил о риске десятилетнего бана для финской стороны из-за недопуска россиян на турниры.

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    13 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе

    Центр НАТО: Альянсу грозит дефицит авиатоплива в случае конфликта в Европе

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс может столкнуться с дефицитом авиационного керосина в случае полномасштабной войны в Европе из-за сокращения числа нефтеперерабатывающих заводов и перехода на зеленую энергетику, сообщил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

    Военный блок может испытать нехватку авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе, цитирует исследование Центра РИА «Новости».

    При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер.

    Согласно расчетам, с 2035 года полное перенаправление поставок керосина на военные нужды не устранит дефицит в 4,7 млн тонн, который к 2050 году может вырасти до 50 млн тонн. Политика декарбонизации в европейских странах снижает спрос на автомобильное топливо, что ведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов. При этом авиация по-прежнему нуждается в керосине, а европейские участники альянса уже зависят от его импорта.

    По данным исследователей, с 2015 года в Европе закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиатоплива в регионе хватает примерно на 49 дней по сравнению со 120 днями для нефтепродуктов в целом. Во время вооруженного конфликта доля керосина может достигать 75-80% от общего потребления топлива войсками. Авторы предлагают сохранить стратегические заводы, увеличить запасы и расширить производство альтернативного горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о намерении стран Евросоюза направить из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива.

    Власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В апреле достаточные запасы авиатоплива обнаружили только у двух стран ЕС.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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