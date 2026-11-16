Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США

WSJ: Джонни Депп переехал из США на Багамы в поисках уединения

Tекст: Катерина Туманова

Артист переехал на собственный частный остров, чтобы избежать постоянного внимания со стороны общественности, пишет The Wall Street Journal.

«Сегодня я большую часть времени живу на Багамах. Там я обрел полный покой и тишину. Никто не направляет на меня камеры и не пялится. Я купил свой деревянный дом 1940-х годов в 2004 году и пристроил к нему юрту и художественную студию. Искусство по-прежнему остается для меня убежищем, позволяющим осмысливать окружающий мир», – рассказал Депп.

По словам актера, на острове он может заниматься музыкой и чтением. Он напомнил, что именно увлечение музыкой привело его в Лос-Анджелес в 1983 году, где он позже познакомился с актером Николасом Кейджем, который и посоветовал ему начать сниматься в кино.

В настоящее время Депп сыграл главную роль в фильме «Эбенезер», который стал его первым крупным голливудским проектом за последние восемь лет. Кроме того, ходят слухи о намерении актера вернуться к своей номинированной на «Оскар» роли Джека Воробья в давно обсуждаемый шестой фильм франшизы «Пираты Карибского моря».

«Если все будет именно так, как нужно, в отношении того, как они собираются завершить «Пиратов», то единственное, в чем я действительно хочу участвовать, это просто проводить их на более позитивной ноте», – передает портал The Wrap слова Деппа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер летом заявил о переговорах с Деппом по новой части «Пиратов Карибского моря». Депп признался в желании вернуться к роли Джека Воробья. В декабре 2025 года Депп заявил, что сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты».