Песков исключил влияние недопуска хоккеистов на другие виды спорта

Песков заявил о продолжении возвращения спортсменов РФ в большой спорт

Tекст: Катерина Туманова

Россия продолжит добиваться допуска отечественных атлетов на мировые первенства совместно со всеми международными спортивными федерациями, передает ТАСС.

«Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», – заявил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, может ли отстранение национальной сборной от молодежного чемпионата мира по хоккею создать прецедент и осложнить снятие ограничений в других видах спорта.

В воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отстранении россиян от турнира из-за позиции властей Канады, отказавшихся выдавать спортсменам визы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение о восстановлении сборных России в правах.

В пятницу министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ заявил о намерении продолжить настаивать на недопуске российских хоккеистов к чемпионату мира. В среду власти Канады уведомили об отказе выдать визы спортсменам для участия в молодежном турнире.