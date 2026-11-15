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    15 ноября 2026, 23:30 • Новости дня

    Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада ИИ-бума

    FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума на ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    С июня производители оборудования и строители дата-центров по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов к индустрии искусственного интеллекта.

    Существеннее всего в результате распродажи акций пострадали предприятия, связанные со строительством дата-центров, пишет Financial Times.

    Потери уничтожили почти половину из 9,4 трлн долларов, заработанных этими же фирмами за предыдущие 12 месяцев. Инвесторы активно вкладывали средства в производителей различного оборудования: от адаптированных газовых генераторов и оптоволокна до систем охлаждения серверов.

    Капитализация ведущего поставщика генераторов для дата-центров Caterpillar упала на 214 млрд долларов, или на 44%, по сравнению с историческим максимумом в конце июня.

    Ядерная энергетическая компания Oklo рухнула на 49%. Производитель систем вентиляции Comfort Systems и создатель оптоволокна Corning потеряли около половины своей стоимости.

    Венчурный инвестор и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски назвал ошибкой отношение к традиционным промышленным фирмам как к технологическим стартапам. «В дискуссиях с хедж-фондами и семейными офисами идея о том, что теперь все является акциями роста, стала бесконечной, что, конечно, смешно», – заявил Кедроски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский фондовый рынок начал восстанавливаться после массового падения стоимости акций разработчиков ИИ.

    Неделей ранее рынки США отреагировали резким падением котировок техкомпаний на фоне победы Демократической партии на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно разорение ИИ-корпораций.

    13 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Старшая нейромодель Fable 5.2 компании Anthropic помогла Дэвиду Туртуреану и коллегам строго доказать гипотезу Ааронсона–Амбайниса, что для целого класса задач квантовые компьютеры не дают решающего ускорения.

    Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

    Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

    Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

    «Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

    По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    15 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    МВД предупредило о фишинговых ссылках на Zoom

    МВД посоветовало не вводить логин и пароль по чужим ссылкам на Zoom

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Москвы рекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам на Zoom и Google Meet из-за угрозы фишинга.

    Мошенники могут распространять поддельные ссылки на популярные сервисы для видеосвязи, поэтому не стоит вводить свои данные при переходе по ним, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.

    «Самостоятельно защититься от дистанционных мошенничеств возможно путем соблюдения базовых правил цифровой гигиены. Никогда не вводить логин/пароль по «чужим» ссылкам», – сказали в ведомстве.

    В случае сомнений в надежности отправителя полиция советует изучить саму ссылку и содержимое сайта. Лишние символы или странные домены могут свидетельствовать о мошенничестве. Если данные уже введены на сомнительной странице, необходимо срочно сменить пароль на почте и выйти из аккаунтов на всех устройствах.

    Ранее в МВД рассказывали о схеме, при которой аферисты под видом учеников связываются с репетиторами. Под предлогом технических проблем мошенники присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий Zoom. Введенные данные для авторизации попадают к злоумышленникам, открывая им доступ к почте жертвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов со взломом профилей детей в мессенджерах для выманивания денег у родителей.

    В четверг ведомство предупредило о рассылке сообщений от имени ФНС с фишинговыми ссылками для кражи аккаунтов на «Госуслугах».

    В среду в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД рассказали о создании фишинговых сайтов, имитирующих популярные маркетплейсы.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    ВОЗ на фоне сбоя Microsoft посоветовала отвлечься от экранов и прогуляться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров, сделать растяжку и пообщаться с другими людьми.

    «Не работает электронная почта? Вот несколько идей, как сохранить здоровье в режиме офлайн», – приводит ТАСС сообщение организации в соцсетях.

    Пользователям также посоветовали встать с рабочего места и прогуляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя.

    Сбой в работе американской корпорации обошелся Австралии в миллиарды долларов.

    Глобальные перебои парализовали работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня
    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается в регионах после сбоя, сообщила корпорация.

    «Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

    В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.

    Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.

    Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

    В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

    МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вербовщики ищут потенциальных жертв среди подростков, обращая внимание на тех, кто активно ведет соцсети и реагирует на политический контент, предупредили в МВД.

    Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

    В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

    Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

    В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

    В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.

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    13 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул три министерства в Чехии

    ЧТК: В Чехии три министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули три чешских министерства – финансов, транспорта и образования, сообщило агентство ЧТК.

    Сбои в работе сервисов чешского подразделения Microsoft подтвердила сама корпорация, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК. По словам пресс-секретаря чешского подразделения Microsoft Каролины Кржиженецкой, нет никаких признаков того, что произошла кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам.

    Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдался 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft.

    Корпорация сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов Microsoft 365.

    В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Пентагон переименовал управление ИИ в управление суперинтеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон заявил об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта (SIO) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

    «Министерство войны США сегодня объявило об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта министерства войны США (SIO)», – передает РИА «Новости» заявление ведомства. Там пояснили, что изменение названия связано с распоряжением президента о переходе в терминологии федеральных ведомств.

    На сайте управления указано, что структура будет использовать данные и «суперинтеллект» для повышения эффективности работы Пентагона и принятия решений как в повседневной деятельности, так и на поле боя. Также был представлен новый логотип, запущен обновленный сайт и изменены названия аккаунтов управления в соцсетях.

    Американский лидер ранее обещал в ближайшее время ввести официальный запрет на использование термина «искусственный интеллект», однако подробности о механизме его реализации и возможных последствиях для нарушителей не приводились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Алимов заявил об озабоченности России попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект».

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал журналиста использовать термин «суперинтеллект».

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа Дональда Трампа.

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