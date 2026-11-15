Мадьяр обозвал Орбана «затаившимся мафиозным боссом»

Tекст: Катерина Туманова

«Виктор Орбан, мафиозный босс, который в настоящее время затаился и молчит о своем министре, который закапывал миллиарды в лесу», – написал премьер-министр на странице в соцсети «Х».

По его словам, на информационных ресурсах партии «Фидес» Миклош Шестак по-прежнему числится политическим заключенным, однако члены политического объединения пытаются от него избавиться. Мадьяр также заявил о панике и крахе внутри этой организации.

К своему посту он прикрепил видеозапись, опубликованную Управлением по восстановлению и защите национальных активов, на которой видно, как из земли выкапывают наличные деньги на миллиарды форинтов, якобы принадлежащие экс-министру Шестаку.

«Когда деньги передали, 12 сотрудников Казначейства Венгрии потратили восемь часов на их подсчет с использованием пяти счетных машин для наличных. С сегодняшнего дня Виктор Орбан доказано является боссом мафии. Свергнутым боссом мафии. А Фидес – преступная организация», – написал тогда Мадьяр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мадьяр сообщил об обнаружении крупных сумм наличных в тайниках в рамках дела против экс-министра Шестака.

Венгерский политик Бенце Ретвари заявил о необходимости для подозреваемого в коррупции экс-министра сложить мандат депутата парламента.

При этом в пятницу экс-депутат венгерского парламента Илона Экеш подала в прокуратуру заявление с обвинением Мадьяра в вымогательстве и домашнем насилии.