Два человека получили ранения при подрыве на минах в Рыльске

Хинштейн: Двое жителей пострадали при подрыве мин в Рыльске

Tекст: Катерина Туманова

Вооруженные силы Украины заминировали один из кварталов в центре Рыльска с помощью беспилотников. Места сбросов мин оцеплены, сообщил губернатор.

«К сожалению, есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека. У 46-летней женщины минно-взрывная травма, отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма. Они оба в тяжёлом состоянии», – сообщил Хинштейн на своей странице в Max.

Он уточнил, что бригада скорой помощи доставляет их в Курск для оказания необходимой медицинской помощи.

Хинштейн призвал жителей Рыльска соблюдать осторожность, так как сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день в результате атаки беспилотника ВСУ на Курск пострадали два ребенка и женщина. Также мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области.

В пятницу в селе Толпино Курской области 36-летний местный житель получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ.